Жириновский предложил отправить "бабушек" из Госдумы варить борщи
— Некоторым депутатам тяжело. Они начинают ворчать — это недопустимо. Все парламенты работают до полуночи иногда. Это не бывает каждый день — раз в месяц, раз в пару, и то когда бюджет. Всё остальное в шесть вечера заканчивается, — сказал Жириновский.
— ЛДПР предлагала ротацию. Те депутаты, которые по ошибке оказались — не подходят, тяжело им, в семье их ждут — пожалуйста. Они идут домой борщи варить, а придут другие, — добавил он.
По его словам, в ЛДПР нет такой проблемы, потому что депутаты от этой фракции в возрасте до 40 лет, и они "счастливы" работать в Госдуме.
— А когда семь созывов сидят бабушки, конечно, им тяжело. Им хочется на кухне больше быть, и это естественно, — заключил парламентарий.