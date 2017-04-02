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Жириновский предложил отправить "бабушек" из Госдумы варить борщи

Страна | 02.04.2017


Жириновский предложил отправить
В Госдуме нужно ввести ротацию депутатов, чтобы можно было менять одних парламентариев на других, более подходящих для работы. Об этом заявил сегодня лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Так он прокомментировал недовольство со стороны двух представительниц фракции КПРФ. На прошлой неделе они жаловались, что не могут засиживаться долго на заседаниях, потому что в зале плохой воздух, а дома сидят некормленые мужья.

— Некоторым депутатам тяжело. Они начинают ворчать — это недопустимо. Все парламенты работают до полуночи иногда. Это не бывает каждый день — раз в месяц, раз в пару, и то когда бюджет. Всё остальное в шесть вечера заканчивается, — сказал Жириновский.


— ЛДПР предлагала ротацию. Те депутаты, которые по ошибке оказались — не подходят, тяжело им, в семье их ждут — пожалуйста. Они идут домой борщи варить, а придут другие, — добавил он.

По его словам, в ЛДПР нет такой проблемы, потому что депутаты от этой фракции в возрасте до 40 лет, и они "счастливы" работать в Госдуме.

— А когда семь созывов сидят бабушки, конечно, им тяжело. Им хочется на кухне больше быть, и это естественно, — заключил парламентарий.

Источник: источник

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