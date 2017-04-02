Реакция мировых СМИ на приватизацию "Роснефти"

Десять с половиной миллиардов евро, девятнадцать с половиной процентов акций "Роснефти", проданных зарубежной компании. Сделка геополитических масштабов. И самая масштабная операция в секторе нефти и газа в этом году, по словам Владимира Путина. И сохранение государственного контроля над крупнейшей нефтедобывающей фирмой в стране. И всё это в условиях санкций. Покупателями и инвесторами выступили швейцарский консорциум компании Glencore и катарский суверенный фонд.

Естественно, на эту новость молниеносно откликнулись крупнейшие мировые СМИ.





Wall Street Journal сравнивает сделку с «продажей драгоценных камней с собственной короны, которая принесет деньги, которые сейчас так необходимы», «даром для Путина, чья страна на данный момент находится под санкциями со стороны США и ЕС из-за военной интервенции на Украину».

Крис Вифер, аналитик из Macro Advisory Ltd.: "Это диверсификация в политических взаимоотнощениях и инвестициях. Сделка показывает, что существует больше одного покупателя, и Россия не только дешево продаёт нефть в Индию и Китай".

The New York Times отметил, что «сделка бросает вызов мнению, что ни один инвестор не осмелится вложиться в российские активы».

Также они связали ситуацию с триумфом Трампа на президентских выборах: «Есть предположение, что появление зарубежных инвестиций вызвано тем, что инвесторы готовы пересмотреть санкции после победы Дональда Трампа на выборах».

Специально для Bloomberg свое мнение по сделке выразил Стив Якобсен, председатель инвестиционного отдела Saxo Bank A/S, сравнив радость президента РФ от сделки с радостью при появлении Санта Клауса.

Другой финансист, Луис Саенц, представитель BCS Financial Group, отметил: "Роснефть в выигрыше от того, что им удалось избежать нелепого опыта самоприватизации; самое важное в этой сделке – приближение России к снятию санкций и изоляции".

Также агентство Bloomberg отметило, что антироссийские санкции на фоне продажи части акций "Роснефти" смотрятся уже не так действенно и угрожающе, как бы многим этого хотелось.

Именно поэтому американский журнал Fortune признал сделку «огромной победой для Путина». Как "триумф" президента охарактеризовали случившееся и в Financial Times.

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