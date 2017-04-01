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Россия готовит непредсказуемый ответ для НАТО: Атака плазмой

Наука | 01.04.2017


Россия готовит непредсказуемый ответ для НАТО: Атака плазмой. Россия готовит непредсказуемый 0
Нерукотворный плазмоид (шаровая молния) беспокоил сознание ученых на протяжении всей истории общества. Отчего молния может спалить одежду человека, оставив его невредимым? Может тихо исчезнуть либо разразиться оглушительным взрывом?

В середине 20 столетия люди задались вопросом - можно ли искусственно сделать и применять в качестве оружия шаровую молнию? Плазменное оружие в СССР начали создавать в 1971 году. Плазмоиды могли стать основой системы противоракетной обороны, основанной на новых физических тезисах. В создании подобных систем применялась так называемая "холодная" плазма. В связи с экономическими сложностями в стране работы над этой тематикой были остановлены. Но в последние годы, российские ученые благополучно продолжили изыскания. Современная наука во всем мире исследует возможности применения плазменных генераторов в самолетных моторах, что способствуют принципиальному увеличению скоростей.


Американское правительство объявило о применении в будущем в новой американской системе ПРО суперсовременной плазменной станции "НAARP". Подобные станции создаются и в России.

Источник: источник

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