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Владимир Путин - самый влиятельный человек в мире по версии Forbes

Страна | 01.04.2017


Владимир Путин - самый влиятельный человек в мире по версии Forbes
"Уже четвертый год подряд Forbes признает Российского Президента Владимира Путина самым влиятельным человеком мира. Что на Родине, что в Сирии, так и на президентских выборах США он продолжает получать то, что хочет" ,- именно так издание Forbes комментирует выбор первой позиции в рейтинге самых влиятельных личностей на планете.

Владимир Путин в этом рейтнге не впервые: на 1-ом месте он оказывается уже 4-й год подряд.


Ранее, например, объясняя свой выбор в пользу российского лидера, организаторы рейтинга объясняли победу бомбардировками ИГИЛ и встречей с президентом Сирии (2015 год).

В 2014 году среди основных причин указывались возвращение Крыма России (в дословном переводе это звучит как "аннексия Крыма"), "организация непрямой войны на Украине", а также подписанный договор с КНР о реализации социально-значимого мегапроекта по стоительству газопровода, стоимость которого превышает 70 миллиардов долларов. Тогда издание Forbes отметило, что Путин является именно тем президентом, которого не волнует мнение международного сообщества в решении своих целей.

В 2013 году Путин выиграл благодаря тому, что смог укрепить свою власть в России, чего не сделал Барак Обама, по мнению издания. Время правления Обамы тогда назвали периодом "хромой утки". Примечательно, что годом ранее 1 строчку занял именно Обама, тогда как Владимир Путин был вторым.

Сегодня в Forbes рассказали, на основе чего формируется их мировой ТОП в этом году:

"Человек, претендующий на включение в список, должен обладать властью над большой группой людей, финансовыми потоками и пользоваться влиянием более чем одной в сфере. Помимо этого, кандидат должен активно использовать свое влияние. Члены списка ранжируются на основе итогов опроса, в котором участвуют редакторы Forbes и привлеченные эксперты".

P.S.: на второй строчке рейтинга в итоге расположилась действующий канцлер Германии Ангела Меркель. Далее следуют избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и Папа Римский Франциск - третье, четвертое и пятое места соответственно.

Источник: источник

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