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Герой Великой Победы: Александр Синюков

След в истории | 01.04.2017


Герой Великой Победы: Александр Синюков
В 1941 году Александр Дмитриевич учился в сельскохозяйственном техникуме. 4-курсник Синюков вместе с товарищами ждал предстоящих госэкзаменов. Однако выпускные испытания для них так и не состоялись. 22 июня они с вещами уже стояли в военкомате.

По распределению младший лейтенант Синюков попал на южный фронт, в город Котельниково Сталинградской области. Оттуда в составе инженерной бригады в Ростов. А впервые с врагом он встретился под Таганрогом. Всю войну Александр Синюков разминировал территорию для прохода танков и пехоты.


День Победы капитан Синюков встретил в Германии. Но на этом война для него не закончилась. Александр Дмитриевич принимал участие в освобождении Монголии и Китая. А затем еще 30 лет посвятил служению Родине.

Так получилось, что сейчас, в свои 93 года, он остался практически один. Живет в Доме ветеранов. Домашний быт ведёт сам: ходит за продуктами, готовит и даже стирает. Ну а праздничную одежду — парадный мундир ветеран уже давно подготовил к 9 Мая.

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