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31 марта родился Корней Чуковский

Культура | 31.03.2017


31 марта родился Корней Чуковский

Сегодня 31 марта, в этот день 134 года назад, родился пожалуй самый известный в России автор детских стихотворных сказок, русский поэт и литературовед - Корней Чуковский.


В книжках Корнея Ивановича Чуковского происходят необыкновенные чудеса. Даже малыши, ещё не умеющие читать, знакомы с Мухой-Цокотухой, добрым доктором Айболитом, Крокодилом, проглотившим солнце, неряшливой Федорой, от которой сбежала вся посуда, смельчаком Бибигоном.

А ведь Корней Иванович писал не только стихи и сказки. Чуковский пересказал для детей древнегреческие легенды про героя Персея, Афину Палладу, Медузу Горгону, красавицу Андромеду, подарил переводы сказок Киплинга, «Тома Сойера», «Приключений барона Мюнхгаузена», «Робинзона Крузо».

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