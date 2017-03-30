мериканский конгрессмен: США финансируют ИГИЛ и Аль-Каиду
Такую степень откровенности до сих мы от официальных американских лиц не наблюдали. Думаю, что данный ролик является крайне любопытным.
Помимо этого, конгрессмен Тулси Габбард внесла законопроект о запрете финансирования и вооружения террористов правительством США. При этом хочется отметить, что этот член Конгресса США — весьма компетентная в сфере борьбы с терроризмом и происходящем на Ближнем Востоке дама. В частности, спустя 2 недели после победы на выборах Дональд Трамп пригласил её для получения консультации по поводу того, что реально происходит в Сирии.
Те, кто всерьёз изучает политику и международные отношения, и ранее не сомневался в том, что по различным каналам США снабжают деньгами и вооружением террористические группировки ИГИЛ и Аль-Каиду. Однако свидетельства официального американского лица может открыть глаза тем, кто до сих пор находится в плену иллюзий о том, что администрация Барака Обамы натворила на Ближнем Востоке.
К кому обращался наш Президент с трибуны ООН, говоря: «Вы хоть понимаете, что вы натворили?».