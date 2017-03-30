мериканский конгрессмен: США финансируют ИГИЛ и Аль-Каиду

Один из читателей блога прислал мне фрагмент интервью с членом Конгресса США Тулси Габбард телеканалу CNN. Данный сюжет интересен тем, что в нём член американского Конгресса прямо говорит ведущему CNN, что США финансируют Аль-Каиду и ИГИЛ (террористические группировки, деятельность которых в России запрещена).

Такую степень откровенности до сих мы от официальных американских лиц не наблюдали. Думаю, что данный ролик является крайне любопытным.





Помимо этого, конгрессмен Тулси Габбард внесла законопроект о запрете финансирования и вооружения террористов правительством США. При этом хочется отметить, что этот член Конгресса США — весьма компетентная в сфере борьбы с терроризмом и происходящем на Ближнем Востоке дама. В частности, спустя 2 недели после победы на выборах Дональд Трамп пригласил её для получения консультации по поводу того, что реально происходит в Сирии.

Те, кто всерьёз изучает политику и международные отношения, и ранее не сомневался в том, что по различным каналам США снабжают деньгами и вооружением террористические группировки ИГИЛ и Аль-Каиду. Однако свидетельства официального американского лица может открыть глаза тем, кто до сих пор находится в плену иллюзий о том, что администрация Барака Обамы натворила на Ближнем Востоке.

К кому обращался наш Президент с трибуны ООН, говоря: «Вы хоть понимаете, что вы натворили?».

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