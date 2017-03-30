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Герои Великой Победы: Евгений Сикоро

След в истории | 30.03.2017


Герои Великой Победы: Евгений Сикоро
Он и сейчас отлично помнит морзянку. За годы войны радист, радиотелеграфист Евгений Сикоро принял сотни сообщений от советских солдат. Ушел на войну 20-летним юношей. Окончил школу связи Северного флота. Учился на Соловках. Служил на севере — в Заполярье.

В одном из боев получил ранение обеих ног, но технику не бросил. На парадном кителе — около десятка медалей. Самая значимая для ветерана — за оборону Советского Заполярья. Евгений Леонтьевич вспоминает, что победу встречали с песнями. После войны Евгений Сикоро вернулся в Вологду. Работал на крупных заводах города. Одно из любимых занятий сегодня — мастерить из дерева корабли — точные копии фрегатов и парусников.


У Евгения Леонтьевич 3 дочери, 4 внука и 3 правнука. И каждое 9 Мая они собираются вместе, чтобы поздравить ветерана с великим праздником.

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