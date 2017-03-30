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Обещание из 1944-го

След в истории | 30.03.2017


Обещание из 1944-го
"Не обманул командир!" - такими словами встретил журналиста 91-летний Фатхул Сыраев, когда мы передали ему привет из военного 1944-го. Таким приветом стала копия наградного листа, в котором отважного сержанта представили к ордену Красной Звезды за отличие в боях при освобождении Белоруссии.

В наградном листе командир 37-й механизированной бригады Михаил Куликов так и написал: "Старший сержант Сыраев в бою за деревню Селище совместно с группой бойцов проник в тыл противника, добрался до огневых позиций минометов, расставил бойцов вокруг и скомандовал немцам сдаться в плен. Противник отказался, тогда старший сержант Сыраев меткими выстрелами уничтожил двух немцев, остальных, по его примеру, вывели из строя бойцы группы. За примерное руководство группой и смекалку достоин правительственной награды - ордена Красной Звезды". Наградной лист был подписан 12 июля 1944-го, а через 2 недели комбриг Куликов погиб.


Пока готовился к выходу этот материал, заместитель начальника Центрального архива Минобороны РФ Наталия Емельянова в ответ на оперативный запрос подтвердила: орден Красной Звезды, которым награжден старший сержант Фатфула Сыраев из 37-й механизированной бригады, числится неврученным. Теперь в отделе розыска наград Главного управления кадров Минобороны РФ ждут личное заявление от фронтовика и подтверждающие документы, чтобы оформить награждение и торжественно вручить орден герою-фронтовику..

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