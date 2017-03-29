В Ярославской области возрождают индустриальную аквакультуру

В 2017 году начинается первый этап развития одного из приоритетных направлений агропромышленного комплекса - индустриальной аквакультуры. Это позволит ценителям рыбной кухни приобретать в магазинах города 365 дней в году свежую охлажденную продукцию, пишет "Правда.Ру".





Компенсировать выпадение импорта по свежей охлажденной рыбе позволят утвержденные на уровне правительства Ярославской области приоритеты в индустриальной аквакультуре: товарное пресноводное рыбоводство в системах замкнутого водоснабжения и искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов.

С целью развития данного направления заинтересованный инвестор - ООО "ИнАгроБио" - планирует построить индустриальный рыбный комплекс производительностью 1000 тонн свежей охлажденной рыбы в год.

Правительство Ярославской области оказывает серьезную поддержку привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс, существенно облегчена процедура выбора площадок для реализации инвестиционных проектов и получения всех разрешений и согласований.

В рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области" в период до 2020 года предусмотрены субсидии c 2018 года на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов аквакультуры.

Позитивные изменения коснутся и рыбоперерабатывающих предприятий региона.

"По поручению врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, после посещения Пошехонского рыбзавода была разработана комплексная программа по развитию предприятия, которая включает в себя все этапы работы предприятия: рыбодобыча, реконструкция и модернизация завода, реализация готовой продукции, а также кадровое обеспечение предприятия", - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Холодов.

ОАО "Пошехонский рыбзавод" построен в 1945 году и на протяжении нескольких десятилетий являлся градообразующим предприятием. Основой производства здесь являются традиционные технологии обработки рыбы и морепродуктов - это свежемороженая рыба, вяленая, холодного и горячего копчения, соленая селедка, а также снековая продукция из речной и океанической рыбы. Рыбзавод поддерживает полный цикл производства и неизменно высокое качество конечной продукции, несмотря на то что последние несколько лет наблюдалось снижение темпов производства.

На первое полугодие 2017 года в развитие существующего производства запланированы инвестиции в размере 17,6 миллиона руб. Планируется построить цех по производству вяленой рыбы, холодильную камеру и провести модернизацию цеха холодного и горячего копчения, а также закупить спецавтотранспорт для транспортировки продукции. Это позволит увеличить объемы производства рыбной продукции.

"Сегодня предприятие приобрело две камеры по производству рыбы холодного и горячего копчения, были привлечены лучшие технологи Российской Федерации, которые разработали рецептуру новой продукции, заключены договора поставок в розничные сети Ярославля и Москвы", - рассказал Виктор Холодов.

Готовы работать с предприятием и новые поставщики. Ярославский предприниматель Михаил Атаманов вышел с предложением о поставке охлажденной форели, для чего готов увеличить обороты собственного производства с 10 до 30 тонн. Также он рассматривает возможность разведения и реализации сиговых рыб, которые сегодня востребованы региональными и федеральными розничными сетями.

Кроме того, на базе Пошехонского рыбозавода с участием ООО "Первая продовольственная компания" планируется осуществить проект по выращиванию товарной форели объемом 500 тонн в год. Полносистемное производство товарной форели также предусматривает использование индустриальной модели. Общий объем инвестиций составит 484 миллиона рублей.

Кадровый резерв Пошехонского рыбзавода пополнят новые специалисты по ихтиологии и рыбоводству, обеспечить которыми призван Пошехонской аграрно-технический колледж, на базе которого открывается новая специальность. Первый набор будущих работников рыбной отрасли запланирован на сентябрь 2018 года. Сегодня разрабатывается методика обучения по данной программе на базе опыта подмосковного Дмитровского рыбохозяйственного технологического института.

"Для проведения практических занятий будет создана учебная база - два искусственных водоема, где будут выращиваться зеркальный карп и осетр, - рассказала директор Пошехонского аграрно-технического колледжа Ольга Викторович. - Стоимость проекта составит около девяти миллионов рублей".

Много лет одной из серьезных проблем на пути развития предприятия были рыбное браконьерство и рост несанкционированной торговли в Пошехонском районе. Заместитель председателя правительства региона Виктор Холодов отметил, что благодаря совместной работе с Федеральным агентством по рыболовству и Управлением внутренних дел Ярославской области данная проблема успешно решается.

В конце прошлого года в правительстве региона была создана специальная рабочая группа, призванная обеспечить пресечение браконьерства как на воде, так и на суше. Она нацелена на координацию деятельности областных и федеральных надзорных органов, а также правоохранителей в сфере противодействия браконьерству. В январе-марте 2017 года в результате проверок Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на акватории Рыбинского водохранилища в границах Некоузского, Рыбинского, Брейтовского, Пошехонского районов Ярославской области выявлен и пресечен ряд административных правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.