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Почему лисички никогда не бывают червивыми

Почему лисички никогда не бывают червивыми
Общество | 14.03.2017


Почему лисички никогда не бывают червивыми

Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми? Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов.


Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 50 град. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке или вине.

- Хиноманноза в лисичках - абсолютно натуральное вещество, не вызывающее побочных действий и уничтожающее паразитов и их яйца, в отличие от препаратов «Вермокс» или «Пирантел», которые действуют только на половозрелых особей.

- Второе активное вещество лисичек - эргостерол, эффективно воздействующий на ферменты печени. Его применяют при ее очищении.

- Траметонолиновая кислота успешно действует на вирусы гепатита.

Настойка. 1 ст. ложку высушенных и измельченных в порошок лисичек заливают 200 мл водки и настаивают 10 дней, ежедневно помешивая. Не фильтровать, перед употреблением взбалтывать и пить с осадком.

- при паразитарных инвазиях - по 2 ч. ложке вечером перед сном в течение 20 дней; - заболевания печени (ожирение, гемангиомы, цирроз), поджелудочной железы - по 1 ч. ложке ежедневно вечером 3-4 месяца; - гепатиты - по 1 ч. ложке утром и вечером в течение 4 месяцев; - для очищения печени - по 2 ч. ложки вечером 15 дней.

В натуральной медицине лисичкам цены нет. Они обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием, помогают при воспалительных заболеваниях, а витамина А в них в несколько раз больше, чем в морковке. Поэтому в Китае препараты из лисичек используют для коррекции зрения и лечения куриной слепоты.

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