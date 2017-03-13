В Ярославле построят оптово-распределительный центр

С марта 2017 года ЗАО "Объединенная строительно-сервисная компания" приступило к детальной проработке проекта привязки к территории нового оптово-распределительного центра с уникальными условиями для хранения до 57 тыс. тонн различных продуктов: овощей, фруктов, мяса, рыбы молочных продуктов. Объем запланированных инвестиций — чуть больше 2,4 млрд рублей, сообщает "Правда.Ру".





Один из отдаленных микрорайонов Ярославля — Новоселки — стал центром интереса компании, специализирующейся на строительстве передовых оптово-распределительных центров в силу своего идеального для этого бизнеса положения. В непосредственном примыкании проходит трасса регионального значения Ярославль-Кострома. Менее чем в 5 километрах железнодорожная станция и прорабатывается вопрос о восстановлении заброшенного пути непосредственно до самого участка. В 15 километрах — международный аэропорт "Туношна", который может получить дополнительные запросы на прием транспортных бортов, что несомненно положительным образом отразится на его доходах. Эту логистическую связку и предложили рассмотреть как основу для создания "точки роста" — ОРЦ, построенного с учетом самых современных технологий хранения продуктов питания, их переработки и организации мелкооптовой торговли.

Принцип формирования складов хранения — блочно-модульный. Он позволяет в соседних блоках создавать условия, необходимые для хранения определенного типа продуктов по влажности, вентилируемости, температурному режиму и т. д. Так, скажем, для хранения капусты нужна одна температура, для картофеля и моркови — другая. Эти продукты будут лежать до 10 месяцев буквально бок о бок, через стенку модуля, и сохранять максимальное качество каждый в своих условиях. Для торговых сетей и мелкооптовой торговли принцип удобен тем, что буквально в одном блоке можно будет сформировать полный заказ и оформить доставку. До 75% или до 42 тыс. тонн хранения будет отведено именно под плодоовощную продукцию.

Не забыты мясо, молочные продукты и рыба. Мощности для хранения мяса и мясопродуктов предусматривают глубокую заморозку и составят 6 тыс. тонн. Также помещения на 6 тыс. тонн будут предназначены для хранения молока и молокопродуктов. Чуть менее 2 тыс. рыбы и морепродуктов также найдет свои модули и блоки

Отличительная особенность данного проекта состоит еще и в том, что на территории в 36 Га появятся не просто складские "безликие коробки", но и административно-деловой центр, который будет предоставлять услуги мелкооптовой и розничной торговли, офисы в аренду. В этом же комплексе будет размещена администрация ОРЦ, лаборатории фитосанитарного контроля, кафе-столовая, общежитие гостиничного типа для водителей и экспедиторов грузов, гараж, ремонтные мастерские для автотранспорта. Рядом появится большая охраняемая автостоянка, на которой могут временно размещаться фуры. Такое решение позволит не создавать другому транспорту помех в движении по оживленным прилегающим трассам.

Проект получил полную поддержку руководства Ярославской области, поскольку помимо собственно возведения новых производственных площадей, он позволяет оживить строительную, транспортную, логистическую отрасли, предоставить новые рабочие места, то есть социально ориентирован.

Строительство ОРЦ начнется в 2017 году и завершится в декабре 2018 г. Ожидается, что он станет одним из лучших в России примеров комплексного освоения территории и позволит вдохнуть новые смыслы в окраины одного из красивейших городов страны — Ярославль.