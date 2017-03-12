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Никита Хрущев: "Под водой жить будете!"

Никита Хрущев: Под водой жить будете!
След в истории | 12.03.2017


Никита Хрущев:
В момент, когда США вынашивали планы о войне против СССР, Великобритания предложила использовать свои аэродромы для американских самолётов в качестве плацдарма.

Хрущёв, узнав о такой наглости, начал добиваться встречи на высшем уровне с руководством Британии, но получил вежливый отказ в английском стиле.


Тогда Хрущев решил сделать ход конём. Он явился без приглашения. Сам. На военном крейсере “Орджоникидзе”.

Англичане оказались в щекотливой ситуации. Проигнорировать Хрущева они не могли, но и встречу на высшем уровне позволить тоже не могли. Да и стоящий у берега боевой крейсер как бы намекал,что поздно пить “Боржоми”.

Выход из ситуации подсказал сам Хрущев: он предложил встретиться с парламентом. Во время выступления в парламенте, Хрущёв, с присущей ему прямотой, заявил, что если Великобритания выступит на стороне США в военных планах, то ничего не останется не только от самой страны, но и от острова, на котором эта страна находится.

На следующий же день Хрущеву был оказан приём на самом высоком уровне.

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