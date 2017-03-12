Сырок "Дружба" — не просто сыр, а понятие эпохи социализма

Сырок "Дружба" В 1964 году в экспериментальной лаборатории под руководством М.Ф.Кулешовой рождается на свет главная советская закуска – плавленый сырок «Дружба». Заодно с ним создают еще два: «Волну» и «Лето».





Делали все три продукта исключительно из натурального: в дело шли сыры высокого качества, сливочное масло, сливки, сухое молоко специи и солеплавители. Все это смешивали, измельчали, плавили при 90 градусах, разливали по формочкам, охлаждали в специальных камерах и заворачивали в фольгу с фирменным логотипом, на котором росчерк буквы «Д» обнимал синий земной шарик на желтом фоне.

В отличие от сыра «Янтарь», придуманного как альтернативу финской «Виоле», «Дружба» не имела под собой идейной основы. Ее придумали просто так, ради дружбы народов. И действительно, продукт обладал сдруживающим эффектом. Хозяйки делали из него супы и салаты, рабочий класс мазал на бутерброд, студенты и интеллигенты закусывали портвейн «777».

Плавленый сырок "Дружба" — это не просто сыр, - это понятие эпохи социализма! С тех пор объемы производства сырков "Дружба" возросли до 120 тысяч в год, этот сырок стал самой популярной, доступной и любимой закуской. Он не только стал обязательным ингредиентом многочисленных рецептов, но и одним из обязательных компонентов жизни любой категории населения. Самым знаменитым блюдом из этого сырка была так называемая "замазка": разминаем плавленый сырок, добавляем майонез, приправляем кошмарным количеством чеснока – готово!