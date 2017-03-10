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Первые микропроцессоры изобрели в СССР

Первые микропроцессоры изобрели в СССР
След в истории | 10.03.2017


Первые микропроцессоры изобрели в СССР

О советских микропроцессорах.


А знаете ли вы, что в середине 80-х СССР значительно опережал страны Запада в разработке новейших микропроцессоров ?

В 1986г. в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) началась разработка компьютеров на базе принципиально новой процессорной архитектуры - "Эльбрус-3".

В новом компьютере был реализован так называемый "постсуперскалярный" подход.

Именно такой архитектурой в будущем обладали процессоры Intel Itanium и чипы компании Transmeta. Но компании Intel, HP, Transmeta приступили к реализации работ в этом направлении лишь в 1995г.

Работы по созданию 32-разрядного процессора Эль-90 для "Эльбруса-3" возглавил Владимир Пентковский, принимавший участие в создании суперкомпьютеров "Эльбрус-1" и "Эльбрус-2". Он же является разработчиком языка программирования Эль-76 для этих компьютеров.

К 1987г. работы над созданием архитектуры нового микропроцессора были завершены. В 1990г. выпущены первые его прототипы.

В 1991г. были начаты работы над процессором Эль-91С. Но работы были остановлены решением руководства страны.

С 1993г. Пентковский начинает работать в компании Intel, где разработал процессоры Pentium. Презентация процессоров Pentium состоялась 22 марта 1993г., в том же году появились первые компьютеры, построенные на их основе.

"Эльбрус-3" так никогда и не был запущен в серийное производство. Его единственный экземпляр был построен к 1994г. В это же время был разработан процессор "Эльбрус-2000", известный так же как Е2К. Российский процессор был готов к серийному производству раньше, чем Intel Itanium. Но т.к. конкурент западным процессорам был никому не нужен... Все планы остались на бумаге.

В 1995г. Intel представила процессор Pentium Pro, который по своим характеристикам был аналогичен советскому процессору 1987 года - Эль-90. Главный архитектор данного процессора явился Пентковский.

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