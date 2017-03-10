Забавный случай с советскими школьницами в США

В горбачевские годы появилось новое поветрие - школьные обмены. То есть, наши школьники на некоторое время уезжали в Америку, жить в американских семьях и учится в американских школах, а американские дети учились в советских школах и жили в советских семьях.

И вот в 1989-м году группа школьников из подмосковного города Троицка поехала в американскую глубинку (реальную глубинку). И вот приводят советских детей в американскую школу, в актовый зал. А там как раз случились морпехи-вербовщики, вербовавшие американских старшеклассников в армию.





Два дюжих мускулистых негра разложили на столе и М16А2, и ФН-ФАЛ, и наши родные АК. Вертят в руках, чокают языками, показывают. И вот решили они разобрать "калаш". Разобрать-то разобрали, а вот собрать...

Перекосили затворную раму, она встала криво и ну никак не идет вперед. Негр пыхтел, кряхтел, краснел, обливался потом - никак. Тут не выдерживает советская 14-летняя девочка - очечки, бантики-косички, выходит, и говорит на английском - "Можно я попробую"?

Негр махнул рукой - мол, давай... Девочка быстренько ликвидировала перекос, дособрала "калаш" и села на свое место. И тут иссиня-черный негр выдает фразу, ставшую крылатой: "Если у них девочки спокойно разбирают и собирают автомат, то эту страну никогда не победить!"

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