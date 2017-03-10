Курсы валют: USD 11/03 59.2174 0.3856 EUR 11/03 62.7408 0.7497 Фондовые индексы: РТС 18:50 1055.93 0.86% ММВБ 18:50 1973.96 -0.01%
rss новости   rss статьи   rss все

Забавный случай с советскими школьницами в США

Забавный случай с советскими школьницами в США
Страна | 10.03.2017


Забавный случай с советскими школьницами в США
В горбачевские годы появилось новое поветрие - школьные обмены. То есть, наши школьники на некоторое время уезжали в Америку, жить в американских семьях и учится в американских школах, а американские дети учились в советских школах и жили в советских семьях.

И вот в 1989-м году группа школьников из подмосковного города Троицка поехала в американскую глубинку (реальную глубинку). И вот приводят советских детей в американскую школу, в актовый зал. А там как раз случились морпехи-вербовщики, вербовавшие американских старшеклассников в армию.


Два дюжих мускулистых негра разложили на столе и М16А2, и ФН-ФАЛ, и наши родные АК. Вертят в руках, чокают языками, показывают. И вот решили они разобрать "калаш". Разобрать-то разобрали, а вот собрать...

Перекосили затворную раму, она встала криво и ну никак не идет вперед. Негр пыхтел, кряхтел, краснел, обливался потом - никак. Тут не выдерживает советская 14-летняя девочка - очечки, бантики-косички, выходит, и говорит на английском - "Можно я попробую"?

Негр махнул рукой - мол, давай... Девочка быстренько ликвидировала перекос, дособрала "калаш" и села на свое место. И тут иссиня-черный негр выдает фразу, ставшую крылатой: "Если у них девочки спокойно разбирают и собирают автомат, то эту страну никогда не победить!"

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Ночной кошмар Гитлера: берлинский разрушитель ИС-2 снова в строю
Легендарный тяжеловес, освобождавший в годы Второй мировой войны города Европы, буквально недавно восстановили уральские мастера города Верхняя Пышма.
Возможно ли убрать из сегодняшней жизни финансовую доминанту?
НАТО выскрёбывает по сусекам всё, что есть
Инженер-конструктор изготавливает протезы кисти нового поколения
Несокрушимый Балтийский флот – морской страж России
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru