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Россия планирует проводить по два запуска к Луне в год

Страна | 09.03.2017


Россия планирует проводить по два запуска к Луне в год

С 2025 года в РФ планируют ежегодно проводить один-два запуска пилотируемого корабля «Федерация» к Луне. Об этом сообщили в головном научном институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш. Испытания нового корабля начнутся в 2021 году беспилотным запуском с космодрома Восточный.


«После 2025 года предполагается осуществление запусков пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) по программе освоения Луны, в рамках которой планируется до 2040 года проведение одного-двух запусков ПТК НП в год», — рассказали в институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш.

Космический корабль разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на орбитальные станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа составит от четырёх до шести человек. В режиме автономного полёта корабль сможет находиться до 30 суток, при полёте в составе орбитальной станции — до 1 года.

По данным агентства, лунная пилотируемая программа России предусматривает облёт и высадку космонавтов на поверхность Луны, а также доставку их в точку равновесия гравитационных сил двух небесных тел системы Земля — Луна.

Испытания нового корабля начнутся в 2021 году беспилотным запуском с космодрома Восточный. В 2023 году предусмотрены два старта корабля — в беспилотном и пилотируемом режимах. Для запуска предполагается использовать ракету-носитель «Ангара-А5В» повышенной грузоподъёмности.

Ранее сообщалось, что для завершения лётных испытаний «Федерации» потребуется провести четыре успешных полёта корабля, в том числе не менее двух в пилотируемом режиме, включая один с облётом Луны.

Как ранее сообщил генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин, летом этого года начнётся разработка программного обеспечения и изготовление «железа» для корабля.

Источник: источник

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