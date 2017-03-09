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Александр Перенджиев: России и Белоруссии нужно создать единое военное подразделение

Страна | 09.03.2017


Александр Перенджиев: России и Белоруссии нужно создать единое военное подразделение

Эксперт считает, что развертывание США систем противоракетной обороны (ПРО) в Европе повлияет на принятие данного решения и соответствующая структура будет создана. Однако инициативу необходимо принимать «на высоком политическом уровне и прежде всего на уровне двух президентов», подчеркнул Перенджиев.


«Ввиду того, что сейчас возрастает напряжение вблизи российских границ и Белоруссии, мы вынуждены выступать единым фронтом. Продвижение НАТО на восток угрожает не только России, но и Белоруссии. Поэтому, несмотря на то, что иногда у нас не очень теплые взаимоотношения, тем не менее, мы остаемся самыми ближайшими союзниками, прежде всего в рамках Союзного Государства России и Белоруссии. Тем более в военной доктрине четко прописано, что все вопросы военной безопасности мы согласовываем с Белоруссией, а потом уже с остальными союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности.

При этом существует проблема. Выступая за взаимодействие с Россией, Белоруссия четко подчеркивает свою независимость. Но когда мы говорим о тесном военном сотрудничестве, то не мешало бы иметь какие-то группировки и подразделения, единые для Союзного Государства. Чтобы не было разделения, но был единый командир. В таких ситуациях сложна координация действий.

Поэтому главная задача России и Белоруссии в вопросах противодействия НАТО – понять, какие управленческие структуры необходимо выстроить. Структуры, которые могли бы эффективно организовать взаимодействие между российскими и белорусскими воинскими подразделениями. Важно, чтобы действия проводились в рамках единого командования».

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