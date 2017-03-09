Песков о "Евровидении–2017": Украине придется следовать правилам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева о намерении самостоятельно «фильтровать» участников «Евровидения» от России. Он заявил, что правила отбора участников на международный конкурс едины для всех стран. Из этого следует, что Украине, которая будет принимать у себя конкурс в следующем году, вынуждена следовать им так же, как и все.

Песков подчеркнул, что конкурс является международным, и принимающая сторона должна следовать общим правилам. Все остальное в их компетенции.





Отвечая на вопрос, не стоит ли России вообще отказаться от участия в следующем этапе конкурса на территории Украины, Дмитрий Песков призвал не «махать шашкой раньше времени».

Напомним, в минувшую субботу в конкурсе «Евровидение» в Стокгольме победу одержала украинская исполнительница Джамала с песней «1944». По правилам конкурса следующий этап пройдет на территории победившей страны.

Чуть позднее депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко заявил, что на «Евровидение–2017» не смогут поехать те российские исполнители, которые «поддерживают российскую агрессию против Украины». Он подчеркнул, что приехать на конкурс смогут только те исполнители, которые не поддерживают воссоединение Крыма с Россией.

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