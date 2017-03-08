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Секты стали работать через социальные сети

Страна | 08.03.2017


В МПГУ на заседании семинара по «цветным революциям» обсудили роль тоталитарных сект в госпереворотах

В МПГУ на заседании семинара по «цветным революциям» обсудили роль тоталитарных сект в госпереворотах


В ходе седьмого заседания межведомственного научного семинара «”Цветные революции”: современная эпоха и ее диагноз» прозвучал доклад «Тоталитарные секты и “цветные революции”».

Доклад сделал Александр Леонидович Дворкин – профессор кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект, председатель Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.

В ходе семинара докладчик рассказал о характерных чертах тоталитарных сект (религиозных, идеологических, политических, экономических и др.), к которым относятся: обман при вербовке, манипуляция сознанием, регламентация всей жизни и эксплуатация членов сект, авторитаризм лидера.

А.Л. Дворкин подробно рассмотрел происхождение и распространение тоталитарных сект. Так, на Западе они появились в 1960-е гг., а в Россию стали активно приходить после «перестройки» – в 1990-х гг. По сведениям, приведенным докладчиком, до 1996 года США вели активную борьбу с сектами внутри страны, интенсивно продвигая их в Россию. Количество отечественных сект было гораздо меньше, чем зарубежных.

«Сейчас на улицах стало меньше вербовщиков. У людей сложилось впечатление, что сект стало меньше и опасность по большей части миновала, – рассказал А.Л. Дворкин. – Это мнение ошибочно, потому что секты в основном стали работать через социальные сети в Интернете».

По словам эксперта, современные секты затягивают людей, прикрываясь псевдокружками йоги и рисования, молодежными тусовками и т.д.

Что касается участия тоталитарных сект в «цветных революциях», А.Л. Дворкин отметил, что «первый «майдан» был сделан неопятидесятниками и они получили своего мэра Киева – Леонида Черновецкого. Составляющая второго «майдана» более сложна: в ней участвовали и униатская церковь, и саентологи, и неоязычники».

Межведомственный научный семинар, посвященный анализу технологий «цветных революций» (=«цветных госпереворотов»), создан на базе Института истории и политики МПГУ в 2015 году. В работе семинара принимают участие специалисты из различных ведомств и вузов, а также независимые эксперты. Так, на заседаниях с докладами выступили несколько крупных экспертов, среди которых Сергей Георгиевич Кара-Мурза, Андрей Викторович Манойло, Татьяна Васильевна Евгеньева, Игорь Иванович Кузнецов.

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