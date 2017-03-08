Британские СМИ написали о медведе в русской семье

Бывает так, что стереотипы оживают. «Вы уже покормили своего ручного медведя?», «У вас медведи живут с людьми в домах?», «Медведи смотрят с вами телевизор?»,- на все эти вопросы семья Пантелеенко из России с уверенностью ответит положительно!





Все потому, что с ними в доме, как полноправный член семьи, живет 140-килограммовый медвежонок Степан. Об этом накануне написал известный британский таблоид Daily Mail.

Сейчас мишке уже 23 года, супруги Светлана и Юрий Пантелеенко приютили его еще в трехмесячном возрасте. Дальше следовали долгие часы дрессировки и воспитания. И, как итог, в семье, в атмосфере любви и заботы, вырос умный, добрый, ласковый и совершенно безобидный хищник.

Обедают они все вместе – за одним столом. Помимо этого, Степан часто присоединяется к семейному просмотру телевизора.

А иногда и заглядывается в названия газетных заголовков, чтобы быть в курсе происходящего в мире.

Степан – необычайно миролюбивый медведь, который вместо агрессии предпочитает «нежности»: часто обнимает своих «родителей», не отказывается от игры с мячом и других веселых занятий в семейном кругу. Футбол – вообще его любимый спорт, хоть играет он в него немного не по правилам – передними лапами.

Степан также хороший помощник в саду. Полить грядку для него не составляет труда.

Благодаря своей уникальности и абсолютной «безконфликтности» (по словам «папы» и, по совместительству, дрессировщика Юрия, медведь никогда за все годы жизни не проявлял ни капли агрессии к людям), его даже «приглашали» на съемки в российских кинолентах («Край» Алексея Учителя и «Царь» Павла Лунгина).

Одно из любимых лакомств взрослого медвежонка – сгущенка. Помимо нее он обедает в основном рыбой, овощами, яйцами и кашей. Стандартная «обеденная» порция бурого друга весит порядка 25 килограмм.

Как мы видим, «ожившие» стереотипы просто на ура разлетаются в зарубежных СМИ. Из разряда баек и мифов о России они перекочевывают в совершенно реальную действительность, вызывая неподдельное удивление даже у тех, кто и так верил в эти самые стереотипы.

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