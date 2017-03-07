National Interest: демократическая Россия останется врагом Запада

В популярном американском издании National Interest вышла статья, в которой авторы рассуждают о том, что даже если Россия станет настолько демократическим государством, насколько это нужно Западу, она все равно останется главной проблемой Европы и стран Запада.





Аналитики National Interest прогнозируют три варианта развития событий в случае, если в Россию будут проводиться свободные выборы так, как их понимают западные страны. В первом случае автор предполагает приход к власти Коммунистической партии. Такой вариант кажется журналистам наиболее вероятным с учетом нынешних экономических трудностей и того, что в пользу восстановления советской политической системы высказываются 40% россиян. «Нелиберальные коммунисты» не устраивают Запад в качестве руководства страной, поскольку Америка и Европа боятся возрождения Советского Союза. Запад мог бы запретить коммунистам, националистам и другим «неугодным» участвовать в выборах, однако такой запрет противоречит либеральным ценностям и означает «управляемую демократию».

Второй вариант, при котором Западу удается сдержать рост нелиберальных тенденций в российском обществе, приведет к кризису внутрирегиональных отношений. К тому же Россия, претендующая, по мнению авторов National Interest на статус великой державы, станет навязывать другим свои ценности так, как сейчас это делает Америка. Тогда под угрозой окажется Прибалтика, нарушающая права русскоговорящей части населения.

Третий вариант предполагает полную европизацию правящей элиты, отмечают журналисты. Под «европизацией» они понимают полное согласие россиян со всеми требованиями и принципами Европы. Но в таком случае Россия поставит вопрос о вступлении в НАТО и ЕС. А это приведет к переизбытку квалифицированной рабочей силы на рынках европейских стран, а также оказание финансовой помощи России, что не устраивает европейцев.

В качестве вывода, эксперты National Interest отмечают, что Россия в любом случае останется главной проблемой стран Запада.

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