Онищенко советует быть внимательными к клещам

Каждый год вместе с первой зеленью просыпаются и клещи. Количество россиян, пострадавших от их укусов, по данным Роспотребнадзора, увеличились в четыре раза.





Экологи уверены, что распространение ареала клещей связано с изменением климата. В этом году пробуждение самок членистоногих началось уже в марте, а не в апреле, как обычно. Также специалисты обращают внимание на то, что нет должной профилактики в виде обработки территорий инсектицидами.

Чтобы избежать проблем, необходимо соблюдать элементарные правила поведения на природе, заявил помощник премьер-министра РФ, бывший главы Роспотребназдора Геннадий Онищенко. Он порекомендовал россиянам выбирать закрытую одежду, а также осматривать себя и своих близких на наличие клещей. Однако если укус обнаружен, необходимо немедленно обратиться к специалистам, которые снимут паразита с кожи и оправят пострадавшего на исследование, чтобы исключить заболевание.

«Накануне трех выходных, связанных с Днем Победы все поедут, конечно, на дачи и правильно сделают, но нужно быть осторожным. Одеваться соответствующим образом, осматривать себя и прежде всего детей на предмет присасывания. Это не сложная процедура, ее легко выполнить, просто нужно иметь навыки. И, конечно же, если это произошло, обратиться в ближайший пункт лаборатории, где будет проведен анализ этого клеща».

Первый раз с угрозой клещей столкнулись в 1970-е годы, при строительстве БАМа. Тогда средство защиты было самое простое – закрытый рабочий комбинезон. Вообще бороться с клещами пытались различными химическими средствами. В частности, места их расселения засыпали препаратом ДДТ, в народе более известным как «дуст».

Однако от такой обработки погибали не только клещи, но природа. У препарата очень длительный период распада и его запретили к использованию. На сегодняшний день один из самых надежных способов защиты от клещей - вакцинация, напоминает Онищенко.

«Если есть возможность на садовом участке и это нужно сделать – обработать территорию самостоятельно. Весь лес мы, к сожалению, обработать не сможем, потому что нет эффективных дезинфектантов, как это было в 60-е годы, когда мы «дустом»​ обрабатывали.

Если вы прочитаете предупреждения в своем районе, что есть опасность заражения энцефалитным клещем, а они не везде, к счастью, заражены, то мы можем порекомендовать вакцинацию. Но вакцинируют у нас за счет регионального бюджета только группы риска, это работники леса и так далее. Поэтому можно вакцинироваться в частном порядке. В общем надо быть внимательным, а не испуганным!».

Так что здоровье людей зависит от их же осторожности. Сегодня, когда есть спецодежда и различные спреи, клещи также становятся более выносливыми и могут проводить на одежде несколько дней. Поэтому необходимо быть внимательными, потому что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в особенности энцефалита и боррелиоза. Выделяемое после нападения паразитов вещество действует на нервную систему, суставы и мышцы.

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