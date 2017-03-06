В США хотят создать центр по борьбе с "российской пропагандой"

Адам Китцингер, член Конгресса Соединенных Штатов, предложил создать новое федеральное агентство, которое будет осуществлять борьбу с «выпускаемой пропагандой России и Китая».





В предложенном законопроекте говорится о том, что Китай и Россия используют многочисленные инструменты пропаганды. По мнению Китцингера, действия Москвы и Пекина направлены на снижение мирового американского влияния. Конгрессмен заявил, что Россия использует свою «дезинформацию» для того, чтобы подорвать интересы США на Украине, а также способствует «распространению нестабильности» в некоторых странах.

Адам Китцингер считает, что создание подобного агентства позволит Соединенным Штатам «направить мощный поток правды» для обеспечения мировой стабильности, а также предотвращения конфликтов.

Конгрессмен уверен в том, что «отпор» иностранной пропаганде должен дать именно Центр анализа информации и реагирования при Госдепартаменте США. Это агентство будет заниматься анализом хода информационной войны. Помимо прочего, планируется, что он сможет разоблачить операции, которые направлены против национальной безопасности Соединенных Штатов.

Отмечается, что соавтором данного законопроекта является член Конгресса Тед Лью. Он, в свою очередь, подчеркнул, что иностранная пропаганда манипулирует общественным восприятием. По его мнению, это подрывает интересы США и делает мир «менее безопасным».

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