Чувашия: сауна с видом на планетарий для "Миши-голубца"

Это большая ошибка - полагать, что чиновники в регионах обязательно копируют в большом и малом высшее руководство страны. Например, носят на правильной руке часы. Или горячо интересуются "актуальным" видом спорта. У них очень часто есть свои идеи, да еще какие!





Скажем, глава Чувашии Михаил Игнатьев устроил в здании своей администрации в центре Чебоксар... сауну!

И ладно, если руководство парилось бы, не отходя далеко от кресел и кабинетов и благостно дискутируя на тему, как в республике стало хорошо и беспроблемно жить. Так нет. Социально-экономическая ситуация ухудшается с каждым годом. Настолько, что традиционно невозмутимый Николай Федоров, предыдущий глава Чувашии, а нынче первый заместитель Председателя Совета Федерации, на недавнем правительственном часе в сенате не сдержался, заявив, что в последние годы в республике катастрофически упали реальные доходы населения. Только в феврале текущего года такое падение составило 2,7 процента по официальным данным Чувашстата, а средний доход на жителя сократился до 13 755 рублей - в 2,8 раза ниже, чем по России в целом!

Николая Фёдорова понять несложно: пять лет назад он оставил своему преемнику Михаилу Игнатьеву вполне благополучный и стабильный регион. За это время ситуация развернулась на 180 градусов. Дефицит местного бюджета нарастает. Инвестиции в основной капитал -а это ключевой показатель, определяющий будущее экономики - последовательно сокращаются катастрофическими темпами: в 2013 - 18,3, в 2014 - 16,2, в 2016 - на 17,4 процента по данным Чувашстата! Иными словами, за время правления Игнатьева республика потеряла больше половины производственного потенциала. Для сравнения - в результате Великой Отечественной войны этот показатель для Советского Союза составил около 36 процентов.

Нельзя сказать, что руководство Чувашии полностью игнорирует негативные процессы в экономике. Однако главные причины Михаил Игнатьев видит в политике федерального центра: по его версии правительство передает на республиканский уровень многие функции, не обеспечивая их финансированием. Но гораздо больший урон чувашскому бюджету наносят непрофессиональные и некомпетентные действия своей администрации. Свидетельство тому - заседание трехсторонней комиссии 26 января 2017 года, на котором представители Правительства и Федерального Собрания России срезали Чувашии объёмы финансовой помощи из федерального бюджета. В частности, республика получит всего 407 миллионов рублей субсидий на развитие сельского хозяйства, в то время, как соседи из Марий-эл при населении в два раза меньше - более миллиарда рублей. Чуть раньше министр финансов России Антон Силуанов своим распоряжением изъял из республиканского бюджета 80 миллионов рублей, предназначенных на развитие спорта, а еще раньше Чувашия лишилась федеральных денег на реконструкцию филармонии. И дело вовсе не в злокозненном Антоне Силуанове, как в последнее время утверждает глава Чувашии, а в том, что республика регулярно не выполняет важнейшие социально-экономические показатели и обязательства, предусмотренные соглашением с федеральным центром. А это влечет штрафные санкции - из Москвы перечисляют меньше денег.

Немалое изумление у граждан республики вызвало и решение построить в столице планетарий стоимостью 800 миллионов рублей, ради чего отказались от возведения новой многофункциональной поликлиники за 560 миллионов рублей, при том, что смертность от болезней в республике зашкаливает. В то же время Чувашия заняла малопочетное первое место по переплатам в госзакупках на нужды здравоохранения, как сообщил журнал Коммерсант-деньги.

Результаты закономерны: республику сотрясают акции социального протеста. Уже месяц с лишним бастуют 300 транспортников в Чебоксарах. В январе и феврале 2017 прошли митинги против политики местных властей, которая, судя по лозунгам протестующих, приводит к обнищанию и деградации людей. А недавняя акция протеста движения "Весна", которую жестко пресекли власти, получила российскую известность, после того, как была поддержана в Петербурге местными оппозиционерами.

Социологи из Института региональных исследований, которые много лет проводят замеры общественного мнения в республике, зафиксировали крайне тревожную тенденцию: рейтинг доверия к региональной власти за последние четыре года упал с 53 до 28 процентов, а уровень поддержки Президента Путина снизился с 87 процентов в 2013 году до 56 - в 2016.

Но не только любовью к саунам и звёздам Михаил Игнатьев выделяется из общего ряда региональных руководителей. Достаточно патриархальная Чувашия с удивлением оценивает облик своего главы на официальных мероприятиях и выступлениях. Уже немолодой 55-летний Игнатьев щеголяет в метросексуальных брюках в обтяжечку и кургузых пиджачках, что больше подходит посетителя заведений типа московских Жан-Жака и Маяка, где собирается очень продвинутая молодежь из радикальных либералов. Может быть, поэтому в республике весьма популярны эпитеты "Миша-голубец" и "Миша-бройлер".

Разумеется, беда не в дресс-коде, а в том, в Чувашии накоплен серьезный протестный потенциал. Это привлекает в республику представителей несистемной оппозиции. Михаил Касьянов трижды посещал республику за последний год, а январе-марте активизировались представители "Фонда Навального" которые, видимо, собираются развернуть в Чебоксарах опорный пункт, реализуя последние рекомендации Джина Шарпа, признанного теоретика "цветных революций". Согласно последним его изысканиям в больших странах необходимо выявлять территории нестабильности и создавать в них оппозиционные центры. В случае выборов эти центры предопределяют нежелательный для власти итог голосования, что, по утверждению Шарпа, серьезно влияет на сопредельные благополучные регионы, повышая в них уровень противостояния властям. Видимо, на очереди Чувашия. Тем более, что по данным упомянутого Института региональных исследований рейтинг доверия к несистемной либеральной оппозиции за последние три года вырос с 3 до 18 процентов. Хорошая основа для того, чтобы начать раскачивать и регион, и Приволжский федеральный округ в целом! Если, конечно, федеральные власти не учтут это обстоятельство.

Василий Антонов