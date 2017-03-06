Курсы валют: USD 07/03 58.337 -0.5729 EUR 07/03 61.8606 -0.1244 Фондовые индексы: РТС 18:17 1113.01 0.43% ММВБ 18:17 2049.47 -0.36%
rss новости   rss статьи   rss все

Чувашия: сауна с видом на планетарий для "Миши-голубца"

Страна | 06.03.2017


Чувашия: сауна с видом на планетарий для

Это большая ошибка - полагать, что чиновники в регионах обязательно копируют в большом и малом высшее руководство страны. Например, носят на правильной руке часы. Или горячо интересуются "актуальным" видом спорта. У них очень часто есть свои идеи, да еще какие!


Скажем, глава Чувашии Михаил Игнатьев устроил в здании своей администрации в центре Чебоксар... сауну!

И ладно, если руководство парилось бы, не отходя далеко от кресел и кабинетов и благостно дискутируя на тему, как в республике стало хорошо и беспроблемно жить. Так нет. Социально-экономическая ситуация ухудшается с каждым годом. Настолько, что традиционно невозмутимый Николай Федоров, предыдущий глава Чувашии, а нынче первый заместитель Председателя Совета Федерации, на недавнем правительственном часе в сенате не сдержался, заявив, что в последние годы в республике катастрофически упали реальные доходы населения. Только в феврале текущего года такое падение составило 2,7 процента по официальным данным Чувашстата, а средний доход на жителя сократился до 13 755 рублей - в 2,8 раза ниже, чем по России в целом!

Николая Фёдорова понять несложно: пять лет назад он оставил своему преемнику Михаилу Игнатьеву вполне благополучный и стабильный регион. За это время ситуация развернулась на 180 градусов. Дефицит местного бюджета нарастает. Инвестиции в основной капитал -а это ключевой показатель, определяющий будущее экономики - последовательно сокращаются катастрофическими темпами: в 2013 - 18,3, в 2014 - 16,2, в 2016 - на 17,4 процента по данным Чувашстата! Иными словами, за время правления Игнатьева республика потеряла больше половины производственного потенциала. Для сравнения - в результате Великой Отечественной войны этот показатель для Советского Союза составил около 36 процентов.

Нельзя сказать, что руководство Чувашии полностью игнорирует негативные процессы в экономике. Однако главные причины Михаил Игнатьев видит в политике федерального центра: по его версии правительство передает на республиканский уровень многие функции, не обеспечивая их финансированием. Но гораздо больший урон чувашскому бюджету наносят непрофессиональные и некомпетентные действия своей администрации. Свидетельство тому - заседание трехсторонней комиссии 26 января 2017 года, на котором представители Правительства и Федерального Собрания России срезали Чувашии объёмы финансовой помощи из федерального бюджета. В частности, республика получит всего 407 миллионов рублей субсидий на развитие сельского хозяйства, в то время, как соседи из Марий-эл при населении в два раза меньше - более миллиарда рублей. Чуть раньше министр финансов России Антон Силуанов своим распоряжением изъял из республиканского бюджета 80 миллионов рублей, предназначенных на развитие спорта, а еще раньше Чувашия лишилась федеральных денег на реконструкцию филармонии. И дело вовсе не в злокозненном Антоне Силуанове, как в последнее время утверждает глава Чувашии, а в том, что республика регулярно не выполняет важнейшие социально-экономические показатели и обязательства, предусмотренные соглашением с федеральным центром. А это влечет штрафные санкции - из Москвы перечисляют меньше денег.

Немалое изумление у граждан республики вызвало и решение построить в столице планетарий стоимостью 800 миллионов рублей, ради чего отказались от возведения новой многофункциональной поликлиники за 560 миллионов рублей, при том, что смертность от болезней в республике зашкаливает. В то же время Чувашия заняла малопочетное первое место по переплатам в госзакупках на нужды здравоохранения, как сообщил журнал Коммерсант-деньги.

Результаты закономерны: республику сотрясают акции социального протеста. Уже месяц с лишним бастуют 300 транспортников в Чебоксарах. В январе и феврале 2017 прошли митинги против политики местных властей, которая, судя по лозунгам протестующих, приводит к обнищанию и деградации людей. А недавняя акция протеста движения "Весна", которую жестко пресекли власти, получила российскую известность, после того, как была поддержана в Петербурге местными оппозиционерами.

Социологи из Института региональных исследований, которые много лет проводят замеры общественного мнения в республике, зафиксировали крайне тревожную тенденцию: рейтинг доверия к региональной власти за последние четыре года упал с 53 до 28 процентов, а уровень поддержки Президента Путина снизился с 87 процентов в 2013 году до 56 - в 2016.

Но не только любовью к саунам и звёздам Михаил Игнатьев выделяется из общего ряда региональных руководителей. Достаточно патриархальная Чувашия с удивлением оценивает облик своего главы на официальных мероприятиях и выступлениях. Уже немолодой 55-летний Игнатьев щеголяет в метросексуальных брюках в обтяжечку и кургузых пиджачках, что больше подходит посетителя заведений типа московских Жан-Жака и Маяка, где собирается очень продвинутая молодежь из радикальных либералов. Может быть, поэтому в республике весьма популярны эпитеты "Миша-голубец" и "Миша-бройлер".

Разумеется, беда не в дресс-коде, а в том, в Чувашии накоплен серьезный протестный потенциал. Это привлекает в республику представителей несистемной оппозиции. Михаил Касьянов трижды посещал республику за последний год, а январе-марте активизировались представители "Фонда Навального" которые, видимо, собираются развернуть в Чебоксарах опорный пункт, реализуя последние рекомендации Джина Шарпа, признанного теоретика "цветных революций". Согласно последним его изысканиям в больших странах необходимо выявлять территории нестабильности и создавать в них оппозиционные центры. В случае выборов эти центры предопределяют нежелательный для власти итог голосования, что, по утверждению Шарпа, серьезно влияет на сопредельные благополучные регионы, повышая в них уровень противостояния властям. Видимо, на очереди Чувашия. Тем более, что по данным упомянутого Института региональных исследований рейтинг доверия к несистемной либеральной оппозиции за последние три года вырос с 3 до 18 процентов. Хорошая основа для того, чтобы начать раскачивать и регион, и Приволжский федеральный округ в целом! Если, конечно, федеральные власти не учтут это обстоятельство.

Василий Антонов

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Ночной кошмар Гитлера: берлинский разрушитель ИС-2 снова в строю
Легендарный тяжеловес, освобождавший в годы Второй мировой войны города Европы, буквально недавно восстановили уральские мастера города Верхняя Пышма.
Знают ли иностранцы о роли СССР в победе над нацизмом
Ловушка неоязычества. Опасные заблуждения современной молодежи
Семь лучших танков Великой Отечественной войны
Секрет процветания одной из самых красивых деревень России
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru