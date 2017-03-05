5 марта 1813 года - Осада Данцига

5 марта 1813 года. Осада Данцига. Русские разбили несколько форпостов французов





Корпус генерал-лейтенанта Левиза численностью около 13 тысяч человек продолжает вести осаду крепости Данциг. Французский гарнизон под командование генерала Раппа продолжает удерживать Крепость и некоторые районы города.

Генерал-лейтенант Левиз, дабы прекратить связь осажденного в крепости Данциг неприятеля с окрестными жителями, решил атаковать перед рассветом 5 марта (21 февраля) все неприятельские форпосты. После обстрела артиллерией русские пошли в атаку и опрокинули противника во многих местах. В этот день неприятель потерял убитыми более 500 чел, в плен сдались 6 офицеров и 170 нижних чинов.

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