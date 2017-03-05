Курсы валют: USD 04/03 58.9099 0.5032 EUR 04/03 61.985 0.4652 Фондовые индексы: РТС 18:50 1108.26 0.77% ММВБ 18:50 2056.89 0.39%
rss новости   rss статьи   rss все

5 марта 1813 года - Осада Данцига

След в истории | 05.03.2017


5 марта 1813 года - Осада Данцига. 5 марта 1813 года - Осада Данцига

5 марта 1813 года. Осада Данцига. Русские разбили несколько форпостов французов


Корпус генерал-лейтенанта Левиза численностью около 13 тысяч человек продолжает вести осаду крепости Данциг. Французский гарнизон под командование генерала Раппа продолжает удерживать Крепость и некоторые районы города.

Генерал-лейтенант Левиз, дабы прекратить связь осажденного в крепости Данциг неприятеля с окрестными жителями, решил атаковать перед рассветом 5 марта (21 февраля) все неприятельские форпосты. После обстрела артиллерией русские пошли в атаку и опрокинули противника во многих местах. В этот день неприятель потерял убитыми более 500 чел, в плен сдались 6 офицеров и 170 нижних чинов.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики След в истории
все новости
Ночной кошмар Гитлера: берлинский разрушитель ИС-2 снова в строю
Легендарный тяжеловес, освобождавший в годы Второй мировой войны города Европы, буквально недавно восстановили уральские мастера города Верхняя Пышма.
Инженер из Москвы создал уникальный космический спутник "Маяк"
Хохлома – уникальное явление в мировом искусстве
Русский робинзон: потрясающая реальная история 1847 года
Падение Европы
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru