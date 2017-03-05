В России разрабатывают мосты-"невидимки" для вооруженных сил
Их разработкой занимается Минобороны России совместно с промышленными предприятиями.
Конструкции мостов создаются из композиционных и других инновационных материалов, что позволит снизить их общую массу, увеличить грузоподъемность и длину пролетов, а также облегчить сборку.
"Кроме того, создание этих мостов должно снизить затраты на их обслуживание и увеличить сроки эксплуатации, в том числе и по их хранению", — рассказал замминистра.
По его словам, промышленники ведут научно-исследовательские работы без привлечения государственных бюджетных средств.
В работах по созданию мостов будут задействованы специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, добавил Булгаков.