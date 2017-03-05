В России разрабатывают мосты-"невидимки" для вооруженных сил

Новые автодорожные разборные мосты будут невидимыми для современных средств обнаружения, сообщил в понедельник журналистам заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Их разработкой занимается Минобороны России совместно с промышленными предприятиями.





Конструкции мостов создаются из композиционных и других инновационных материалов, что позволит снизить их общую массу, увеличить грузоподъемность и длину пролетов, а также облегчить сборку.

"Кроме того, создание этих мостов должно снизить затраты на их обслуживание и увеличить сроки эксплуатации, в том числе и по их хранению", — рассказал замминистра.

По его словам, промышленники ведут научно-исследовательские работы без привлечения государственных бюджетных средств.

В работах по созданию мостов будут задействованы специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, добавил Булгаков.

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