4 марта 1813 года русские войска взяли Берлин

Отряд генерал-адъютанта Чернышёва в 6 часов утра подошел к Берлину, его конная артиллерия обстреляла заставу а казаки ворвались на улицы города, где успели захватить в плен несколько сот человек из французского арьергарда. Вслед за казаками Чернышёва в Берлин вошли и другие русские легкие отряды и авангард корпуса Витгенштейна под началом генерал-майора князя Репнина-Волконского.





Летучие отряды генерал-адъютанта Чернышёва и полковника Теттенборна посланы на преследование отступающего неприятеля по дороге на крепость Магдебург. Отряды генерал-майора А.Х. Бенкендорфа и кавалерия авангарда под начальством генерал-майора барона Дибича двинулись вслед за противником по дороге на Трейенбрицен и Ютербок к крепости Виттенберг.

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