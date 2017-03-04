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В Тверской области идет строительство крупнейшего Дата-центра

Мир | 04.03.2017


В Тверской области идет строительство крупнейшего Центра Обработки Данных.

На площадке строительства будущего крупнейшего российского Центра обработки и хранения данных (ЦОД), который сооружается вблизи Калининской АЭС, началась активная фаза строительных работ.


По словам директора атомной станции Михаила Канышева, начало бетонирования фундамента знаменует собой переход от подготовительного этапа к широкомасштабным работам по сооружению ЦОД. «Сегодняшний день станет реальной точкой отсчета исполнения тех графиков и обязательств, которые возложены на Калининскую АЭС», – прокомментировал он ход строительных работ.

Инвестиционный проект реализуется в рамках программы «Развитие мощностей Центра обработки и хранения данных АО «Концерн Росэнергоатом». На территории размером 8,5 га будет построено три здания центра, административный корпус, контрольно-пропускной пункт и подстанция. В сооружении объектов планируется задействовать порядка 300 человек и 30 единиц техники.

Территориальная приближенность ЦОД к Калининской АЭС обусловлена необходимостью обеспечения его надежным источником электроснабжения. «Это будет самый крупный ЦОД в России, в котором предполагается разместить до 8 тыс. IT-стоек, - отметил Михаил Канышев. – Сооруженный объект будет предоставлять крупным корпорациям комплекс IT-услуг по защите персональных данных, хранению необходимой информации, и тем самым способствовать повышению информационной безопасности Российской Федерации».

Функции генподрядчика при строительстве центра выполняет компания ООО «ЦХД Инжиниринг». Ввод в эксплуатацию первой очереди ЦОД мощностью 48 МВт (с возможностью расширения до 80 МВт) запланирован на март 2018 года.

Ранее госкорпорация "Росатом" предложила иностранным компаниям Google и Facebook воспользоваться этой площадкой для переноса в Россию персональных данных своих пользователей.

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