Российский космонавт Михаил Корниенко включен в список 50 величайших лидеров мира

Российский космонавт Михаил Корниенко включен в список 50 величайших лидеров мира, составленный американским журналом Fortune. В рейтинге за 2016 год, опубликованном на сайте Fortune, Корниенко делит 22-ю позицию с американским астронавтом Скоттом Келли.





Корниенко и Келли недавно провели почти год на Международной космической станции. На станцию они отправились с космодрома Байконур на корабле "Союз ТМА-16М" 27 марта 2015 года, а обратно вернулись 2 марта этого года, пробыв на МКС в общей сложности 340 суток.

По мнению составителей рейтинга Fortune, длительная совместная работа Корниенко и Келли на орбите была важна не только с точки зрения науки, но и дипломатии. Журнал сравнивает их экспедицию со знаменитым экспериментальным полетом советского космического корабля "Союз-19" и американского "Аполлона" в июле 1975 года, которое называли "рукопожатием в космосе" в разгар "холодной войны".

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