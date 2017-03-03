СМИ сообщили о рекордном спросе на российское оружие после военной кампании в Сирии

Благодаря успешной операции в Сирии войск РФ спрос на российское вооружение в мире существенно возрос. В перспективе это может принести России гораздо больше денег, чем было потрачено на всю военную кампанию. По данным СМИ, уже в ближайшие годы Кремль рассчитывает получить контракты на сумму $6-7 млрд.





После начала операции ВКС РФ в Сирии интерес иностранных государств к российскому оружию резко увеличился. По данным газеты «Коммерсантъ», Россия потратила на военную кампанию более 30 млрд рублей. Однако сегодня становится ясно, что государство сможет заработать на ней и заработать.

Издание отмечает, что в Москве рассчитывают на серьёзную экономическую отдачу, связанную прежде всего со значительным повышением спроса внешних заказчиков и Минобороны РФ на оружие и технику, с использованием которой велись боевые действия в Сирии. В частности, по данным экспертов, сумма потенциальных экспортных контрактов в ближайшие годы может достичь $6-7 млрд.

Как сообщает «Коммерсантъ», на первых порах ВКС РФ опирались в большей степени на проверенную технику вроде модернизированных бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25СМ, однако вскоре подключили бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и наконец новейшие Су-35С.

В Хмеймим были переброшены и вертолёты разных типов, а сама авиабаза была прикрыта плотным кольцом зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», а также систем ПВО «Бук-М2» и С-400 «Триумф».

Для нанесения ударов по целям использовались, в частности, современные КАБ-500С, а также крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Последние предназначались для преодоления мощных систем ПВО противника. Удары ракетами «Калибр-НК» из акватории Средиземного и Каспийского морей также показали новые возможности российского оружия.

Как сообщают источники, полгода операции обошлись России в 33 млрд рублей. При этом подчёркивается, что эти деньги и так были заложены в бюджет Минобороны на проведение учений и боевую подготовку.

Между тем эти расходы не кажутся чрезмерными на фоне ожидаемых дивидендов. Так, в декабре 2015 года из Алжира поступила заявка на 12 бомбардировщиков Су-32 (экспортная версия Су-34). По предварительным данным, стоимость контракта оценивается в $500–600 млн с вероятностью докупки ещё дюжины машин.

Кроме того, Су-35С намереваются купить Индонезия, Вьетнам и Пакистан. Общая сумма контрактов может составить $2,5 млрд. Есть интерес и к вертолётам Ка-52 «Аллигатор»: с Египтом уже заключён контракт на 46 машин, которые начнут поставляться в 2017 году.

Отмечается, что появление С-400 в Сирии резко увеличило интерес к этому комплексу со стороны Саудовской Аравии и Индии. Каждая из стран говорит о возможности приобретения от четырёх до шести дивизионов С-400 на сумму в $2-3 млрд в зависимости от количества пусковых установок.

Напомним, американское издание The National Interest опубликовало статью, в которой говорится, что президенту России Владимиру Путину удалось превратить вооружённые силы своей страны в «современную смертоносную боевую силу». Как отмечается, ранее западные аналитики заявляли, что реформа российской армии породит лишь «бумажного тигра», однако на поверку вышло иначе.

По словам издания, теперь российская армия лучше оснащена и обладает большими возможностями для проведения современных боевых операций, чем в любой другой период со времён распада СССР. И это стало полной неожиданностью для западных аналитиков. В свою очередь, издание Business Insider, проанализировав российскую операцию в Сирии, заявило, что широкие возможности армии РФ стали неожиданностью для всего мира. «Российская армия оказалась существенно более мощной, чем все предполагали», — сообщило издание.

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