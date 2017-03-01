В США банда байкеров защищает животных

В США есть банда американских байкеров "Rescue Ink", которые ломают ринги для собачьих боев, отбирают у жестоких хозяев избитых животных, они нанимают частных детективов, чтобы доказать, что над животным издевались. У них свой "приют", где реабилитацией животных занимаются опытные инструкторы. Многие байкеры раньше принадлежали ко всемирно известным мафиозным кланам. Теперь у них миллионы поклонников, и дети хотят им подражать.





"Мы защищаем тех, кто не может защитить себя сам. Это то, что нас объединяет, наша общая вера, если угодно", — говорит активист организации Rescue Ink Джозеф Панзарелла. "Я не ангел и никогда не стремился быть ангелом. Но забота о животных, это то, что повышает мою самооценку, то, что помогает уважать себя", — объясняет Джозеф Панзарелла.

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