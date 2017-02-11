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10 фактов о Сибири

Страна | 11.02.2017


10 фактов о Сибири
1. Сибирь занимает почти 10% суши на планете.

2. Площадь Сибири больше 10 000 000 км.кв., что больше территории второго по площади после России государства мира – Канады.


3. Высочайшая точка Сибири – гора Белуха 4509 м (Горный Алтай).

10 фактов о Сибири. 10 фактов о Сибири 1

4. В Сибири находится самое глубокое озеро планеты – Байкал.

5. В Сибири самые большие запасы пресной поверхностной воды на планете.

6. На территории Сибири расположено самое большое болото в мире. Его площадь составляет около 53 тысяч квадратных километров, что больше площади некоторых европейских государств, таких как Нидерланды, Швейцария, Бельгия.

7. Больше 25% всех лесов на планете произрастают в Сибири.


9. На территории Сибири сосредоточено огромное количество ресурсов России:8. В Сибири самая большая разница температур в мире. Наибольшая разница между летними и зимними температурами равна 106,7 градуса по Цельсию (с —70 до +36,7). Этот природный рекорд был зарегистрирован в Верхоянске (Якутия).

• 85% свинца и платины

• 71% никеля

• 69% меди

• 44% серебра

• 40% золота

10. Население Сибири 24 млн человек или 16,9% населения России. #Красоты_России #КрасотыРоссии #Россия

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