10 фактов о Сибири
2. Площадь Сибири больше 10 000 000 км.кв., что больше территории второго по площади после России государства мира – Канады.
3. Высочайшая точка Сибири – гора Белуха 4509 м (Горный Алтай).
4. В Сибири находится самое глубокое озеро планеты – Байкал.
5. В Сибири самые большие запасы пресной поверхностной воды на планете.
6. На территории Сибири расположено самое большое болото в мире. Его площадь составляет около 53 тысяч квадратных километров, что больше площади некоторых европейских государств, таких как Нидерланды, Швейцария, Бельгия.
7. Больше 25% всех лесов на планете произрастают в Сибири.
9. На территории Сибири сосредоточено огромное количество ресурсов России:8. В Сибири самая большая разница температур в мире. Наибольшая разница между летними и зимними температурами равна 106,7 градуса по Цельсию (с —70 до +36,7). Этот природный рекорд был зарегистрирован в Верхоянске (Якутия).
• 85% свинца и платины
• 71% никеля
• 69% меди
• 44% серебра
• 40% золота
10. Население Сибири 24 млн человек или 16,9% населения России. #Красоты_России #КрасотыРоссии #Россия