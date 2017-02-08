10 самых ярких фраз Владимира Путина из послания Федеральному собранию
iReactor собрал 10 самых ярких (на наш взгляд) фраз российского президента. Реплик, которые запомнились больше всего или имели наибольшее значение.
Никто не может запретить кому-то открыто мыслить (о праве на свободу мыслей в РФ)
Мы один народ, и Россия у нас одна (о мироощущении россиян)
Смысл всей нашей политики - сбережение людей (о росте коэффициента рождаемости в России)
Оборудование есть, квалифицированных людей нет (о проблемах в медицине)
Школы должны давать знания и воспитывать нравственного человека (о целях школ, как института обучения людей)
Не прячьтесь в кабинетах и не бойтесь людей (о том, что чиновники должны больше общаться с гражданами и узнавать об их проблемах)
Нет худа без добра (о положительном влиянии западных санкций на Россию)
Мы сами кого угодно можем поучить (о неприятии менторского тона по отношению к России)
Ни должность, ни связи не должны быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти (об ответственности чиновников)
Нас упрекали в цензуре, теперь сами упражняются (о желании Запада бороться с российской пропагандой)