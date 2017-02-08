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10 самых ярких фраз Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Страна | 08.02.2017


10 самых ярких фраз Владимира Путина из послания Федеральному собранию
В декабре российский президент Владимир Путин обращался к Федеральному собранию РФ. Данное обращение стало уже 13-м по счёту. Главная тема послания – социальные вопросы и внутренняя политика страны.

iReactor собрал 10 самых ярких (на наш взгляд) фраз российского президента. Реплик, которые запомнились больше всего или имели наибольшее значение.


Никто не может запретить кому-то открыто мыслить (о праве на свободу мыслей в РФ)

Мы один народ, и Россия у нас одна (о мироощущении россиян)

Смысл всей нашей политики - сбережение людей (о росте коэффициента рождаемости в России)

Оборудование есть, квалифицированных людей нет (о проблемах в медицине)

Школы должны давать знания и воспитывать нравственного человека (о целях школ, как института обучения людей)

Не прячьтесь в кабинетах и не бойтесь людей (о том, что чиновники должны больше общаться с гражданами и узнавать об их проблемах)

Нет худа без добра (о положительном влиянии западных санкций на Россию)

Мы сами кого угодно можем поучить (о неприятии менторского тона по отношению к России)

Ни должность, ни связи не должны быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти (об ответственности чиновников)

Нас упрекали в цензуре, теперь сами упражняются (о желании Запада бороться с российской пропагандой)

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