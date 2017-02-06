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О зверствах нацистов

Мир | 06.02.2017


О зверствах нацистов
Из документов и материалов в книге «Партизанская борьба на Смоленщине» есть с письмо в газету «Рабочий путь» партизана, который подписывал их инициалами А.Е. Вот отрывок из второго письма, напечатанного в газете 10 декабря 1942 года

«…Трудно перечислить в одной статье все те зверства, которые совершают немецко-фашистские изверги в руднянской деревне.


Деревня Ольша. Гитлеровский карательный отряд сжёг её. В горящие избы гитлеровцы бросили 12 детей. Дети заживо сгорели.

Деревня Зубри. Её немцы так же сожгли. В огонь было брошено 10 детей и 5 стариков.

Деревня Рокот. Сожжена дотла. Здесь гитлеровцы арестовали 28 мирных граждан, из которых 16 расстреляли на месте, а 12 избили до полусмерти.

Местечко Любавичи. Здесь гитлеровцы вырезали ножами 7 семей, заподозренных в оказании помощи партизанам.

Всего в Руднянском районе полностью сожжено немцами 15 деревень и частично 10. Сожжены они все не в ходе боёв, а специально, по заранее обдуманному гитлеровскими властями плану.

По самым скромным подсчётам, немцы истребили в районе несколько сот мирных жителей…».

Такими инициалами подписывал свои корреспонденции секретарь Руднянского подпольного райкома партии Андрей Елисеев. В 1943 году он героически погиб в сражении.

Источник: источник

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