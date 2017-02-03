Ночной кошмар Гитлера: берлинский разрушитель ИС-2 снова в строю

Легендарный тяжеловес, освобождавший в годы Второй мировой войны города Европы, буквально недавно восстановили уральские мастера города Верхняя Пышма. Его по праву можно назвать произведением искусства. В свое время эта машина наводила ужас на экипажи немецких «Тигров». Доходило до того, что фашистское командование издавало приказы - с ИС-2 в бой не вступать.

Танк был назван в честь генералиссимуса Иосифа Сталина. Боевое крещение ИС-2 приняли в начале 44-го, отличились в Пражской, Будапештской и Берлинской операциях. Пробив брешь в обороне противника, ИС-2 давали ход средним танкам — знаменитым Т-З4, которые выходили на оперативный простор и уже закрепляли успех армии.





«Это танк прорыва – танк качественного усиления наступающих частей, особое значение он приобрел во время уличных боев на территории восточной Европы, и сыграл замечательную роль в боях за укрепленные немецкие города, позиции противника», - рассказал заместитель директора Музея военной техники Александр Емельянов.

ИС-2 – один из самых мощных танков того времени. Преимущество перед немецкими «Тиграми» и «Пантерами» ему обеспечили крепкая броня и грозная 122-миллиметровая пушка, которая могла уничтожать противника с расстояния уже в 2,5 км.

В ремонтный цех танк попал в плачевном состоянии, треть деталей на нем просто отсутствовала. Машину разобрали, перебрали все внутренности, оснастили двигателем и трансмиссией. Вернуть ИС-2 подвижность опытных реставраторов заставила профессиональная гордость.

«Появляется интерес создания машины - рождается из железа живой организм, механический, который в дальнейшем двигается точно так же, как и во время боевых действий», - рассказал начальник автотранспортного цеха предприятия Фарит Хафизов.

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