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Электронные сигареты грозят всему миру

Общество | 01.02.2017


Электронные сигареты грозят всему миру
Ученые школы медицины Кека, которая находится в Америке, провели исследование, итоги которого доказали вред электронных сигарет для подростков.

Сообщается, что специалисты развеяли миф о том, что электронные сигареты для подростков аналогичны традиционным, и попросту пришли им на смену. На самом деле молодые люди, которые сейчас активно пользуются электронными сигаретами, могли вообще никогда не пробовать курить, если бы не такая технологическая новинка.


В исследовании говорится о том, что в 2011 году их курили 1,5 процента школьников. В 2015 же эти показатели подскочили до 16 процентов.

Примечательно, что два года назад в курении признавались только 14 процентов учеников старших классов. А в 2004 году этот показатель составлял всего 9 процентов. Отметим, что именно в этот момент в Америке стартовали продажи электронных сигарет. Из этого следует вывод о том, что если бы электронные сигареты на самом деле пришли на смену табачным изделиям, то число курильщиков среди школьников не должно было бы расти и даже продолжало бы снижаться. Но по факту это не так. На деле установлено, что с 1995 года по 2004 год интерес подростков к сигаретам становился меньше год от года. В 2014 году начала наблюдаться обратная тенденция. Сообщается, что во время курения электронных сигарет риск перехода на традиционные в течение одного года возрастает в среднем в шесть раз. Ученые указывают на то, что когда на электронные сигареты переходят курильщики со стажем, то это можно назвать хорошим показателем, хотя и с натяжкой. Когда же такая тенденция появляется в среде подростков, то это чревато тем, что молодые люди пристрастятся со временем к настоящим сигаретам на основе табака.

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