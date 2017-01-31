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Смешные цитаты Джорджа Буша младшего

Мир | 31.01.2017


Смешные цитаты Джорджа Буша младшего
Определенно, это — бюджет. Здесь очень много цифр.

Надо помочь в демократизации Афганистана, Ирака и других африканских стран.


Мы увеличим финансирование втрое — с 50 миллионов долларов до 195.

Кондолиза Райс — такая же простая техасская девушка, как и я.

Одна из лучших вещей в книгах — это то, что иногда в них есть чудесные картинки.

Д. Буш – Господи, ребята, я и половины не читал из того, что вы пишете. Журналист – Ничего, и мы не слушаем половину из того, что вы говорите. Д. Буш – Это я понял, прочитав половину из того, что вы пишете.

Наши враги обладают технологиями и ресурсами. И мы — тоже. Они не перестают думать о том, чтобы навредить нашей стране и нашему народу. И мы — тоже.

ХАМАС совершает теракты, он думает, и мы думаем, но если они думают, это не значит, что мы думаем!

В детстве я хотел стать космонавтом, но надо было много учиться, поэтому я стал президентом.

Кого винить за бунт? Я думаю, бунтовщиков.

Если меньше людей голосуют, значит, меньше людей приходят чтобы проголосовать.

Мой взгляд на жизнь заключается в том, что я верю, что жизнь существует.

Я принимал хорошие решения не только в прошлом, но и в будущем.

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