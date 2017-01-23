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А помните, в детстве ели сирень с пятью лепестками?

Общество | 23.01.2017


А помните, в детстве ели сирень с пятью лепестками?
— А помните, в детстве ели сирень с пятью лепестками?

— А помните, в детстве были варежки на резинке?


— А как строили шалаши в комнатах из стульев и одеял?

— А кто в детстве надевал бублик на палец, а потом грыз его прямо с пальца?

— А вы тоже, списывая что-либо из книги в тетрадь, старались в одну строку поместить больше, чем поместилось в книге?

— А помните, когда голову мыли, на голове разные прически и фигурки делали?

— А помните, когда мы во дворе играли в магазин, листики были денежками?

— Кто-нибудь верил в детстве, что игрушки ночью оживают?

— А вы тоже в детстве, когда через вас переступят, боялись, что не вырастите и просили переступить обратно?

— А помните, мама, застегивая курточку на вас, всегда прищемляла подбородок больно-больно?

— А вы помните, когда брали с собой спать игрушку, думали, что другие обижаются, и тогда брали всех?

— А вы тоже в детстве кричали людям с балкона, а потом резко садились вниз, чтобы вас не заметили?

— "Изо рота в рот - получается микроб", помните?

— Помните, как в детстве нам говорили: "вынеси попить", а мы отвечали: "если я зайду, меня больше не выпустят"?

— А вы тоже в детстве точилкой точили не только карандаши, но и ручки, фломастеры?

— Вы тоже, пока читали это улыбались, узнавая здесь себя?

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