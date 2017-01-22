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Любопытные факты о мате

Общество | 22.01.2017


Любопытные факты о мате
1. Весь словарь русского мата, сленга и жаргонизмов насчитывает, по некоторым оценкам, более 10 тысяч слов.

2. Громкая и отчаянная брань повышает болевой порог на 15%. Доказано "Разрушителями мифов" на собственном примере в одном из выпусков.


3. Матом с удовольствием ругались и защищали его как часть русского языка Александр Пушкин, Иван Бунин, Лев Толстой, Александр Куприн, Владимир Маяковский.

4. Никита Хрущев в 1962 году, посетив выставку авангардного искусства, выдал свой вердикт: "Картины — говно, художники — пидо. асы".

5. Наши предки, исповедавшие язычество, верили, что трехэтажные конструкции из неприличных слов ограждают от нечистой силы, которая по природе своей очень стеснительна и слов таких стыдится.

6. Первыми документами, содержащими ненормативную лексику, считаются две грамоты из Великого Новгорода. Они датированы XII веком, и в одной из них говорится следующее: "Якове брате, еби лежа, ебехото, аесово".

7. В России за мат в общественном месте предполагается административное наказание — 15 суток ареста или 1000 рублей штрафа. Всех не пересажаешь! И не оштрафуешь.

8. Иностранцы, изучающие русский язык, не могут взять в толк, почему "ох.енно" — это хорошо, а "х.ево" — это плохо. Русскоязычных мужчин-шовинистов, впрочем, волнует другой вопрос: почему "х.ево" — это плохо, а "пиз.ато" — это хорошо.

9. Выражение "еб твою мать" может иметь около 150 значений в зависимости от контекста, интонации и общей ситуации. Равно как и "пиз…ц".

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