Истеричные вопли "Победа!"
Это война прадедов СССР, Британии, Франции, Украины, Польши, США, Чехии, Финляндии, Испании, Италии, Германии, России, Японии, Китая, Алжира и множества других стран. Это ТРАГЕДИЯ 20го века. Не повод для пафосных пустых возгласов, облепливания любыми символами, не повод напиться, нажраться... И уж точно не повод разжигать новую войну в центре Европы.
День Скорби и День Примирения.
Отличная идея. Отличный подход.
Я помню своего прадеда в день 9 мая. Молчаливым, немногословным и сильным. Без злости. Без ликования.
Для прошедших войну, для сильных мужчин это тяжелая дата. Дата, когда вспоминают друзей, которые остались где-то там, в грязи, в снегу на пути катка войны. Дата вспомнить женщин, потерявших мужей, сыновей, отцов. Дата вспомнить разрушенные дома, улицы, города. Дата уйти в себя от осознания того, что ты был убийцей. Что 5 лет кряду почти все вокруг тебя были убийцами. Убивали, что бы другие могли жить. Брали на себя грех ради веры в будущее.
Если бы вам пришлось стрелять в людей, убивать их, вы бы сильно радовались? Вам бы хотелось ликовать, что вы и ваши друзья убили пару-сотню человек? Надеюсь, что нет.
Думайте, друзья мои, думайте и старайтесь понимать. Понять.
Будьте скромнее, внимательнее, добрее.
Война - это не романтика подвигов, не запах пороха и не награды с ленточками. Это страх, гниль, смерть и опустошение. Лицо войны не меняется.
И Победа - это не ленточки, не бухло и не салют. Это время, когда можно бросить винтовку и начать разбирать завалы камней, которые еще недавно были уютными жилищами. Время, когда нужно убирать улицы, расчищать их от обломков цивилизации, от тел людей, животных. Время, когда нужно строить новую жизнь.
У Победы нет символов. На войне нет победивших. Есть проигравшие. Раздавленные. Перемолотые. Смятые. Убитые. Покалеченные физически и морально.
Чтите погибших, чтите выстоявших, чтите живущих.