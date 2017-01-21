Истеричные вопли "Победа!"

Истеричные вопли "Победа!", "Надрали жопу немцам!", "Деды воевали!"... При чем тут вы?! При чем тут мы. Это не наша война, не мы ее вели. Это война наших ПРАДЕДОВ. Большинства из них нет в живых.

Это война прадедов СССР, Британии, Франции, Украины, Польши, США, Чехии, Финляндии, Испании, Италии, Германии, России, Японии, Китая, Алжира и множества других стран. Это ТРАГЕДИЯ 20го века. Не повод для пафосных пустых возгласов, облепливания любыми символами, не повод напиться, нажраться... И уж точно не повод разжигать новую войну в центре Европы.





День Скорби и День Примирения.

Отличная идея. Отличный подход.

Я помню своего прадеда в день 9 мая. Молчаливым, немногословным и сильным. Без злости. Без ликования.

Для прошедших войну, для сильных мужчин это тяжелая дата. Дата, когда вспоминают друзей, которые остались где-то там, в грязи, в снегу на пути катка войны. Дата вспомнить женщин, потерявших мужей, сыновей, отцов. Дата вспомнить разрушенные дома, улицы, города. Дата уйти в себя от осознания того, что ты был убийцей. Что 5 лет кряду почти все вокруг тебя были убийцами. Убивали, что бы другие могли жить. Брали на себя грех ради веры в будущее.

Если бы вам пришлось стрелять в людей, убивать их, вы бы сильно радовались? Вам бы хотелось ликовать, что вы и ваши друзья убили пару-сотню человек? Надеюсь, что нет.

Думайте, друзья мои, думайте и старайтесь понимать. Понять.

Будьте скромнее, внимательнее, добрее.

Война - это не романтика подвигов, не запах пороха и не награды с ленточками. Это страх, гниль, смерть и опустошение. Лицо войны не меняется.

И Победа - это не ленточки, не бухло и не салют. Это время, когда можно бросить винтовку и начать разбирать завалы камней, которые еще недавно были уютными жилищами. Время, когда нужно убирать улицы, расчищать их от обломков цивилизации, от тел людей, животных. Время, когда нужно строить новую жизнь.

У Победы нет символов. На войне нет победивших. Есть проигравшие. Раздавленные. Перемолотые. Смятые. Убитые. Покалеченные физически и морально.

Чтите погибших, чтите выстоявших, чтите живущих.

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