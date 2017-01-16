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Почему в Финляндии нет и никогда не будет массовой коррупции

Общество | 16.01.2017


Почему в Финляндии нет и никогда не будет массовой коррупции
1. У финнов нет тяги к роскоши. Роскошь — это средневековое восточное развлечение для дегенератов. Какать в золотой унитаз может только дегенерат.

2. Финны знают, что обогащение своей семьи за счет других представителей своего народа — это ненависть к своему народу. Так поступают только выродки.


3. Финны ясно понимают, что так называемый "распил" бюджетных (то есть народных) средств — это ненависть к своем детям и внукам, так как им ездить по этим дорогам и учиться в этих школах. Ненавидеть своих детей и внуков может только урод.

4. Финны уверены, что вор — всегда трус. Он живет в страхе разоблачения и справедливого возмездия. Такой человек не может быть свободным. Такой человек изгой от народа.

5. Финны убеждены, что "устраивать" своих детей — это сильно вредить им. Если человек не смог достигнуть всего сам или хотя бы законно войти в наследство, через образование и свои успехи — ему будет плохо. Закладывать проблемы на будущее своим детям может только глупец.

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