Третья мировая может стереть США с лица земли

Одной из причин военных успехов США в прошлом был хорошо развитый военно-промышленный комплекс, от которого в данный момент осталось немногое. Об этом сообщает Питер Наварро, профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, в статье для National Interest.

Он отмечает, что еще в начале Второй мировой войны Америка имела сильную экономику. Объем экономик нацистской на тот момент Германии и империалистической Японии в общей сложности давал только половину американских экономических объемов. При этом между успехами в экономике и военными успехами существовала прямая взаимосвязь. Ученые поясняет, что американские заводы могли поставлять своим солдатам столько оружия, сколько им требовалось.





В данный момент большая часть американских стратегических заводов закрыта. При этом активное производство протекает в таких городах, как Чэнду, Чунцин и Шэньчжэнь. Это является очень большой стратегической проблемой для Вашингтона. В случае если развернется новая крупная война, у США не будет производственного преимущества.

Эксперт отмечает, что в Чэнду в данный момент времени идет массовое производство истребителей пятого поколения, которые разработаны на основе американских F-22 и F-35. В Америке программа F-22 уже полностью закрыта, а разработка истребителя F-35 напоролась на многочисленные финансовые и технологические трудности.

США развивают свою космическую программу. В это же время Китай создает собственную систему глобального позиционирования. В итоге специалист делает вывод, что экономистам и специалистам по национальной безопасности США следует как можно скорее объединить усилия. Иначе Америке нечем будет бить карты других стран в будущих войнах.

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