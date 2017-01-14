The Washington Post: Поэзия — отдушина и оружие российской дипломатии

"Жёсткий" дипломатический корпус РФ больше всего известен своими спорами в Совбезе ООН и "вспыльчивым нравом на двусторонних саммитах", заявляет американская газета The Washington Post. Но, как отмечает издание, у сотрудников Министерства иностранных дел есть и "мягкая сторона".

Вообще, как говорят сами дипломаты, игра словами входит в перечень их должностных обязанностей, и для многих сотрудников МИД поэзия — естественный способ выпустить пар. В министерстве даже есть своё поэтическое объединение под названием "Отдушина", которое с 2001 года публикует антологии со стихами дипломатов, рассказывает издание.





Во время работы за рубежом, особенно в маленьком посольстве с тесным коллективом, для многих дипломатов поэзия была подходящим способом развлечься. Так описывает свой путь к творчеству 80-летний Михаил Романов, который в начале 1980-х служил в дипмиссии в Непале. Он написал стихи для нескольких кукольных представлений, поставленных сотрудниками посольства для своих детей.

Своими предшественниками в творчестве российские дипломаты считают трёх поэтов XIX века — Грибоедова, Пушкина и Тютчева. Напомним, что Грибоедов и Тютчев служили в качестве дипломатов. Последний, напоминает The Washington Post, известен афоризмом "умом Россию не понять".

Молодые дипломаты высоко оценивают работы главы ведомства Сергея Лаврова, который в 2001 году опубликовал стихотворение "Посольский приказ". Его, по мнению издания, можно назвать "боевым гимном российской дипломатии":

И служили стране, её нерв сквозь себя пропуская, И учились искусству, как ладить и как торговать, И учились, как жить, по заслугам других уважая, И учили других, как Россию всегда уважать.

"Это историческое сочинение; оно очень точно объясняет самую суть нашей профессии", — говорит дипломат российского посольства в Пекине и молодой поэт Анна Янгель.

В последнее время поэтические увлечения сотрудников МИД РФ привлекли общественное внимание. Пресс-секретарь Мария Захарова опубликовала ответ в стихах Дмитрию Быкову. Поэт написал ироническое стихотворение о создании Народной футбольной лиги, одним из основателей которой является Сергей Лавров. Представитель российского МИД ответила Дмитрию Быкову так:

Вам дела нет до сути мира, А стиль вам обсуждать не лень.

Напомним, пользователи соцсетей были приятно удивлены такой формой написания поста, который собрал тысячи комментариев.

"Если МИД ещё и блестящими стихотворными импровизациями начнёт разговаривать, то "профессиональные" авторы стихов на злобу дня впадут в депрессию", — предположил один из подписчиков представителя российского дипведомства.

"Наконец-то появилась настоящая поэтическая дискуссия между правящим классом и беспутной оппозицией", "Браво!" — так выразили восторг другие пользователи.

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