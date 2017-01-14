На что потрачены сотни миллиардов, вложенных в Грецию

МВФ устал спасать Грецию. В СМИ просочились детали приватных разговоров высокопоставленных сотрудников валютного фонда. Из них становится ясно, что МВФ не выдаст Афинам ни цента, пока другие кредиторы, в первую очередь Германия, не пойдут на существенные списания уже выданных займов. Как сообщают зарубежные источники, команда Кристин Лагард настроена настолько серьезно, что готова довести Грецию до дефолта по части ее обязательств. Скандал разгорается на фоне приближения очередных крупных выплат со стороны греческого правительства. Многие эксперты отмечают, что по прошествии 5 лет еврокредиты так и не пошли грекам впрок - по уровню жизни страна сравнилась с Экваториальной Гвинеей. На что потрачены сотни миллиардов, вложенных в Грецию, выяснял обозреватель радио "Вести ФМ" Валерий Емельянов.

Грецию дважды спасали от дефолта всей Европой. Один пакет помощи она уже освоила, второй скоро закончится, и уже готовится к выдаче третий. Сумма внешнего долга Греции в некоторые моменты достигала 320 миллиардов евро. Чтобы понять, насколько это чудовищные цифры, достаточно сказать, что на каждого грека вне зависимости от возраста приходится по 30 тысяч евро международной помощи или более 100 тысяч евро на семью. На эти деньги можно было бы купить хороший дом на берегу моря, но в действительности доходы населения последние 5 лет только снижались. Возникает закономерный вопрос - на что ушли сотни миллиардов европомощи? Комментирует редактор портала "Русские Афины" Павел Онойко:





"Несмотря на все те подарки, которые якобы были даны на списание долгов и так далее, фактически сумма долга остается в общем-то без особых изменений. Это знают все, не только кредиторы, но и те, кто распределяют кредиты, и сами греки. Есть такое мнение среди греков, что они фактически с этих денег ничего не получили".

В Британии действует целая организация, которая изучает проблему греческого долга, и ее отчеты красноречиво показывают, что европейские кредиты могут называться "помощью" с очень большой натяжкой. 92% всех денег, которые Афины получили по линии Евросоюза и близких к нему структур, до бюджета Греции так и не дошло. Деньги резервировались на отдельных счетах Центробанка в Афинах, который дальше распределял их в интересах частных инвесторов либо отдельных стран. Из более чем 200 миллиардов евро, выданных Греции, на нужды ее экономики ушло всего 15 миллиардов. Это около 6 евро в месяц на каждого грека. Официальные экономисты уверяют, все, что можно было потратить, пошло на социальные нужды: медицину, пенсии, зарплаты, пособия. Но в обществе устоялось мнение, что власти украли даже то немногое, предназначенное самим грекам, продолжает Павел Онойко:

"Есть так называемый список Лагарда, в котором указано, что у таких-то чиновников, членов правительства, депутатов существуют деньги на зарубежных счетах. О происхождении этих денег, украли они их или нет, особых разговоров нет. По крайней мере, никого еще за руку не ловили, за исключением бывшего министра обороны Греции, который сейчас находится под следствием. В общей сложности из него "вытряхнули" больше 1 миллиарда евро".

Если отследить, куда конкретно пошли еврозаймы, то выяснится, что их почти сразу разобрали те же самые структуры, которые выступали спасителями Греции. 120 миллиардов ушло на погашение межгосударственных долгов, 50 миллиардов банкам, потерявшим проценты на этой операции, еще 45 другим крупным инвесторам, в основном зарубежным банкам и пенсионным фондам и около 10 миллиардов в пользу МВФ. С точки зрения финансов произошло следующее: греческий долг, которым ранее владели частные корпорации, был продан государственным структурам крупнейших стран Евросоюза, объясняет начальник управления группы компаний "Регион" Александр Николаев:

"Коммерческий долг оттуда ушел. Коммерческие банки и организации больше его не кредитуют. Долг был замещен в основном госденьгами Евросоюза, МВФ и ЕЦБ. И в данный момент это уже больше политический вопрос".

Сейчас Греция должна деньги не виртуальному пулу инвесторов, а вполне конкретным правительствам: Германии, Франции, Италии, Испании. Каждое из них внесло большую долю кредитов, чем Международный валютный фонд или Европейский Центробанк. Очевидно, что кредиторы не планируют заработать на греческом долге, ведь ставка по этим займам низкая - чуть более 1,5% годовых. И по условиям соглашения проценты эти можно не выплачивать еще лет 7. При этом кредиторы готовы каждые 2-3 года давать Греции новые кредиты на погашение старых. Замысел такого вечного круговорота денег только в одном - держать Грецию под прессом, чтобы создавать видимость единства в Евросоюзе, полагает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев:

"Непосредственно деньги идут прежде всего на рефинансирование греческого долга, ну, и еще немного на спасение банковской системы. То есть спасали от дефолта, чтобы Грецию оставить в зоне евро. Ну, а граждане - не их проблема. Их никто спасать не собирался".

Однако стоит напомнить, с чего начались проблемы у Греции и на что она потратила кредиты до того, как ее начали накачивать европейской помощью. Вплоть до 2008 года Афины очень активно занимали на внешних рынках, пользуясь льготами от членства в Евросоюзе. За период ее пребывания в еврозоне уровень жизни вырос на четверть. Даже сейчас средняя зарплата и пенсия в Греции колеблются в районе 1000 евро в месяц, хотя по ВВП на душу населения страна упала до уровня Экваториальной Гвинеи. Пришла расплата, говорит Александр Разуваев:

"Считали, что они все-таки маленькая страна, что всегда смогут долги рефинансировать, именно для этого и вступали в зоне евро. То есть они будут всю жизнь жить в долг. Ну, вот штрафы сколько десятилетий так живут? А тут выяснилось, что деньги надо отдавать. Сейчас они расплачиваются за ту хорошую жизнь, которая была раньше".

По самым оптимистичным прогнозам Греция полностью расплатится по своим долгам только через 30 с лишним лет. Но экономисты видят в этом позитивный момент. К тому времени евровалюта, как и доллар, должны обесцениться примерно в 2 раза. Остаток долга, по всей вероятности, спишут либо погасят досрочно.

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