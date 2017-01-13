Антироссийские санкции: кому хуже?

Вопрос антироссийских санкций, введенных и периодически продляемых Западом, до сих пор то и дело всплывает в СМИ. Рупоры «пятой» и «шестой» колонн распространяют гнилую идею о недальновидности российского руководства, ответившего продовольственным эмбарго Европе и США. Либеральствующая публика использует любой повод, будь то призыв Порошенко к расширению ограничительных списков, или истеричная тирада обманутой банком вкладчицы. Однако, если обратиться к факту и рассматривать вопросы по существу, критика в адрес российского руководства – не более, чем демагогия, графомания или, проще говоря, словесная диарея.

Прежде всего, от антироссийских санкций пострадали сами «введенцы». Эксперты Reuters констатировали еще в августе 2014-го года, спустя всего пять месяцев после введения первого пакета: Европа терпит серьезные убытки из-за своих же санкций. Так, например, один из самых сильных европейских партнеров России – Германия – уже в это время взялась за голову. Ведущие промышленники ФРГ начали не просто заваливать канцлера Германии Ангелу Меркель звонками и письмами, но и выразили свой протест антироссийским действиям руководства страны выходом из ее партии.





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в тот же период сравнил антироссийские «черные списки» с выстрелом в собственную ногу и назвал их неэффективными. В Греции заволновались, что в связи с санкциями серьезно пострадать может их армия, вооруженная российскими системами «Тор-М1» и «С-300». В феврале 2015-го года в правительстве Испании заявили, что санкции «дорого обошлись для всех» и привели шокирующие цифры: за год ЕС не досчитался 21-го миллиарда евро.

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Европе в связи с санкциями двухлетней давности. По его мнению, ограничения европейских стран, идущих на поводу у США, можно расценивать исключительно как самоизоляцию. По мнению депутата, Евросоюз по собственной воле отказался от увеличения масштаба экономики за счет общеевразийской интеграции.

Те не менее, по мнению Нарышкина, в ЕС рано или поздно поймут логичность общеевразийской интеграции. Идея расширения партнерских списков для любой страны выгодна, поскольку раскрывает новые горизонты экономического роста.

К слову, именно санкции помогли России в короткие сроки обзавестись новыми партнерами и освоить новые рынки. Как уже не раз отмечали эксперты, в момент, когда Запад закрыл свои двери для России, она обратила свой взгляд в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, и, прежде всего, на Китай. Россия и раньше рассматривала эти страны как важных партнеров, а тот факт, что страны АТР проигнорировали призыв США присоединиться к антироссийским санкциям, только укрепил убежденность в стремлении расширить сотрудничество.

Наиболее важным партнером для России является Китай, и прежде всего потому, что это государство быстрыми темпами наращивает свое экономическое и политическое влияние в мире, немаловажна и географическая близость двух стран. Отношения России и Китая приняли форму стратегического партнерства. Ведь речь идет не только о взаимовыгодном товарообмене, хотя, это довольно доходная часть сотрудничества: на сегодняшний день товарооборот приблизился к цифре в 90 миллиардов долларов. Россия поставляет в Страну Восходящего солнца продукцию химической промышленности, металлы, древесину, а также нефть и нефтепродукты. Велик процент высокотехнологичной продукции, поставляемой в Китай. То есть, структура экспорта в торговле с Китаем соответствует отраслевой направленности российской экономики.

Как уже отмечалось, сотрудничество с Китаем для России – вопрос стратегического развития. И здесь важно, что Китай в роли инвестора участвует во многих энергетических и инфраструктурных проектах. Так, например, чтобы облегчить поставку углеводородов в Китай, еще в 2011 году был введен в эксплуатацию нефтепровод «Россия-Китай». Что касается влияния санкций на развитие этой сферы сотрудничества, то они во многом ускорили подписание соглашения о поставках энергоносителей. Кроме того, Китай стал более активно участвовать в разработке газовых и нефтяных месторождений Сибири, что поможет этому региону выйти на новый уровень развития. Параллельно с этим Росси и Китай начали совместное строительство транспортной инфраструктуры в приграничных районах.

В разрезе санкций стоит вспомнить о программе импортозамещения, которая активно поддерживает предпринимателей. Введя продовольственное эмбарго, руководство страны параллельно направило предпринимателей по пути импортозамещения. Прежде всего, речь идет о льготном кредитовании организаций реального сектора экономики. Государство оказывает финансовую поддержку программам стоимостью от 1 миллиарда до 20 миллиардов рублей. Заем уполномоченным банком в рублях выдают под 9% в год.

С одной стороны, россияне получают товары от отечественных производителей, не испытывая кризиса зависимости от зарубежной продукции. И речь идет не только о продовольствии и продукции широкого потребления. В программы по импортозамещению включены проекты в сферах станко- и приборостроения, энергетического машиностроения, и даже производства по выпуску оборудования дл для освоения месторождений и Арктического шельфа.

Параллельно с программами по финансовой поддержке проектов импортозамещения в российском правительстве разрабатываются проекты по облегчению реализации продукции. В качестве примера можно привести проект по лизингу промышленного оборудования.

А одним из самых громких проектов в рамках программ по импортозамещению можно назвать строительство энергомоста из Краснодара в Крым. Этот проект не только позволил диверсифицировать поставки электроэнергии на полуостров, но и обеспечить российских потребителей надежным источником энергии. При этом выиграли и покупатели, и поставщики электричества.

Статистики по количеству реализованных проектов за 2016 год пока нет. А вот ели говорить о прошедшем, 2015-ом, то всего за год было реализовано порядка 70-ти крупных проектов по импортозамещению в сферах точного машиностроения, высоких технологий, электроники, фармацевтике, медицине, химической и легкой промышленности и других. И это не считая поддержки частных предпринимателей, ведущих деятельность в сфере производства и переработки продуктов питания.

Конечно, проблемы в России есть, и немало, как в любой другой стране. И не все они связаны с санкциями, введенными Западом в отношении российских физических и юридических лиц. Но если перефразировать легендарного Глеба Жеглова, то порядок в стране измеряется не наличием проблем, а умением властей их ликвидировать. А руководство России не спасовало перед трудностями, а решительно занялось поисками выхода из санкционного капкана. Нельзя не признать: за короткое время руководству страны удалось стабилизировать ситуацию, и даже более того, обратить себе на пользу санкции Запада.