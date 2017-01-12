Россия ввязана в информационную войну частными американскими компаниями

На обсуждение темы «Российские СМИ в контексте информационной войны» на Медиафоруме ОНФ были приглашены иностранные представители.

Чтобы разнообразить мнения на спорную тему, ОНФ пригласил как российских журналистов, так и иностранных представителей, в том числе и Вилли Виммер, немецкого политика, вице-председателя Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1994 по 2000 год.





Модератором дискуссии выступила Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА «Россия сегодня».

«Слово война в информационном контексте, к сожалению, стало привычным для нас, обыденным. Хотя что для русского человека война? Это, прежде всего, Великая Отечественная. А это страшно. У американцев, наоборот, война – это обыденное явление. Не сама война, конечно, а слово. И вслед за ними и русский человек стал воспринимать этот страшный термин спокойнее. Я предпочитаю говорить, что мы находимся в состоянии информационных атак или в режиме противостояния», - начала разговор Вероника.

Выразить свое личное мнение, а также мысли большого числа немцев попытался Вилли Виммер. Это западноевропейское мнение удивило присутствующих своей откровенностью: «Мы долгое время не занимались российскими СМИ. Оно и понятно – зачем нам ими заниматься? Это же не наша компетенция. Однако украинский кризис показал, как сильно может быть ваше влияние на наше общество. Это была другая информация, кардинально отличающаяся от предоставляемой нашими СМИ. Мы наконец поняли силу Russia Today и Sputnik. А это говорит о качестве работы ваших журналистов и ваших каналов информации. Возможно, я сейчас преувеличиваю, но, на мой взгляд, RT сделал очень многое для того, чтобы между нашими народами не развязалась навязанная Вашингтоном война». «Вообще перед тем, как начать этот разговор, я пообещал себе отказаться от слова «война». Я считаю, что ни пленных, ни убитых нет, а потому, согласен с Вероникой, это противостояние. Термин «война» используют для расшатывания ситуации, для разжигания розни», - заметил Виммер.

Вероника Крашенинникова в ответ на это добавила, что признавая войну, европейцы должны вставать на чью-то сторону. Однако после вступления в дискуссию Андрея Медведева, заместитель директора дирекции информационных программ телеканала «Россия», ненавистный предыдущим спикерам термин пришлось признать. «Я очень бы хотел согласиться со своими коллегами и не признавать войну, но не могу. Она идет, а нас в ней больно бьют. Мы не имеем права ее не замечать, потому что замалчиванием и закрытием на это глаза мы войну не остановим. Погибшие на этой войне есть – это Стенин, Волошин и Корнелюк. И пленные есть – это Елена Глищинская. Вы ее знаете? Она сейчас беременная находится в следственном изоляторе СБУ за то, что она якобы придерживалась сепаратистских идей. Люди пострадали, много людей.

Эту войну развязали много веков назад. И сейчас мы чувствуем ее отголоски. Новый виток этой войны был перед сочинской Олимпиадой. Вспомните, тогда многие мировые лидеры проигнорировали мероприятие, объяснив это тем, что мы притесняем ЛГБТ-сообщество. А до этого в один голос говорили, что у нас не получится эта Олимпиада. А она получилась. И ненавидеть нас стало проще, когда случился Крым.

Замалчивание факта войны не исключает ее. Но история показывает, что все, кто нас бил, остались в проигрыше. Поэтому я считаю, что победа будет за нами, потому что наше дело правое!» - заключил Медведев.

Следующим спикером был Чарльз Баусман, главный редактор Russia-insider.com который согласился с предыдущим оратором в плане того, что война идет. Но то, откуда идет агрессия, стало настоящим откровением для аудитории. «Россия втянута в информационную войну. Только вы зря думаете, что разжигает ее американское правительство. Агрессия идет со стороны частных лиц, которые контролируют весь рынок СМИ в стране. В США есть много разных мнений, в том числе и поддерживающих Россию, но они никогда не будут услышаны, ведь рупором страны являются издания, находящиеся в частных руках. Они годами и десятилетиями воспитывали таких сотрудников, которые сейчас работают на то, чтобы очернить Россию и втянуть ее в войну. Но сами американцы тоже страдают от такого захвата СМИ в руки частных групп – в стране сейчас настоящее политическое землетрясение. Ведь наши издания работают и на нашу аудиторию», - рассказал Баусман.

Являясь представителем все-таки Запада, слово у коллег забрал Тим Керби, американский журналист RT. Он уверен, что в России очень слабо понимание того, как формировать свой имидж на международной арене.

«Мы все с детства смотрим голливудские фильмы. Люди по всему миру с пяти лет видят красивую американскую жизнь, киношные американские принципы жизни. Голливуд работает на эмоциональную составляющую и этим выигрывает. А Россия, к сожалению, только что начала понимать, что рациональность никогда не заменит эмоцию. Поэтому я искренне радуюсь, когда ваш мультик «Маша и Медведь» стал так популярен и на Западе. Хорошо, когда Россия ассоциируется с красивой, доброй картинкой», - завершил свою речь Тим Керби.

Источник: источник