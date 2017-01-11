Америка - это радужно-красиво, но Россия - вот где сила!

Достаточно недавно прошла новость о том, что ряды американских ВМС пополнил новый военный корабль, предназначенный для дозаправки военных кораблей ВМС США “Харви Милк”, который был назван в честь ЛГБТ-активиста. Американский политик Скотт Винер заявил: “Это важное решение заключает в себе мощное послание всему миру о том, какая у нас страна и каких ценностей мы придерживаемся”. Уважаемый Скотт Винер, то есть вы хотели послать всему миру сигнал о том, что ваша страна является, я извиняюсь, пидорской?

Дорогой Скотт Винер, да и вообще всё командование ВС США и альянса НАТО, а может вам лучше начать задумываться не о том, как будет назван ваш корабль, а как повысить уровень эффективности вашей армии?





За, только, 2016 год у ВС США и НАТО были совершены следующие провалы: крушение во время учебных полетов в городе Норфолк военного вертолета армии США MH-60S, падение нескольких бронемашин во время учений НАТО в апреле, ну и как же мы можем забыть о столкновении военных самолётов США F-18 в мае? Так же хочу напомнить о том, что относительно недавно американские “вояки” бросили своих союзников в Сирии в критический момент боя, что стало причиной провала операции наступления на город Абу-Кемал “умеренной оппозицией”.

И это всё на фоне наших побед в военной сфере! Чего только стоят военная операция наших войск в той же Сирии, высадка наших десантников в Арктике, создание нового танка 5 поколения на платформе “Армата”, успешной операции по обеспечению безопасности граждан Крыма во время Русской Весны, а так же успешные испытания истребителя нового поколения Т-50?

Исходя из всего этого, следует только одно: альянс НАТО и армия США испытывают далеко не самые лучшие времена, в то время как армия России покоряет всё новые вершины.

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