Пекин: Россия и Китай равновесны по совокупной мощи

Китай считает Россию крупной и влиятельной мировой державой и строит с ней отношения на основе равноправия, заявил директор Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъюй.

«Некоторые западные страны проявляют дискриминационный подход в отношении России. Китай всегда считал Россию крупной державой, а не страной второго плана», – подчеркнул он.





«Несмотря на то, что Россия сталкивается с проблемами, Китай по-прежнему считает Россию главной державой и влиятельной страной в мире. КНР и РФ равновесны по совокупной мощи стран», – подчеркнул дипломат.

Гуй Цунъюй напомнил, что Россия и Китай проводят внеблоковую политику, поэтому выстраивают двусторонние отношения на принципе равноправия.

«Любые отношения, основанные на неравноправии, не будут устойчивыми. Отношения между нашими странами стратегические и устремлены в будущее, нам надо работать, чтобы отношения были равноправными», – резюмировал он.

Напомним, президент США Барак Обама, выступая в марте прошлого года в Гааге, назвал Россию «региональной державой». «Россия – региональная держава, и не из-за силы, а из-за своей слабости является угрозой для некоторых своих соседей», - сказал тогда Обама.

Президент России Владимир Путин назвал это мнение ошибочным. «Если говорить о России как о региональной державе, то сначала нужно определиться, о каком регионе идет речь. Надо посмотреть на карту и сказать: это какая, европейская часть? Или восточная часть, где у нас соседями являются Япония и Соединенные Штаты, если иметь в виду Аляску, и Китай? Это азиатская часть? Или это, скажем, южная часть? Или посмотреть на север. По сути, на севере мы граничим с Канадой через Ледовитый океан. Или на юге? Где? О каком регионе идет речь?», - говорил Путин.

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