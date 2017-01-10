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Вот за эти "грехи" убили Кадаффи

Мир | 10.01.2017


Вот за эти
1. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $

2. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.


3. Образование и медицина полностью бесплатные.

4. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.

5. Пособие по безработице — 730 $. 6. Закрыл военные базы НАТО.

7. Зарплата медсестры — 1 000 $.

8. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $. 9. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.

10. Крупные налоги и поборы запрещены.

11. ВВП на душу населения — 14 192 $

12. Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.

13. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.

14. За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.

15. Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.

16. За подделку лекарств — смертная казнь.

17. Квартирная плата — отсутствует.

18. Плата за электроэнергию для населения отсутствует.

19. Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».

20. Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.

21. Риэлторские услуги запрещены.

22. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.

23. Придя к власти, он изгнал из страны межд. корпорации.

Только при Муаммаре негры юга Ливии обрели человеческие права. За сорок лет его правления население Ливии выросло в три раза. Детская смертность уменьшилась в 9 раз. Продолжительность жизни в стране увеличилась с 51,5 до 74,5 лет. Кадаффи принял решение вывести Ливию из мировой банковской системы и его примеру хотели последовать ещё 12 арабских стран.

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