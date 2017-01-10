Вот за эти "грехи" убили Кадаффи
2. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
3. Образование и медицина полностью бесплатные.
4. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
5. Пособие по безработице — 730 $. 6. Закрыл военные базы НАТО.
7. Зарплата медсестры — 1 000 $.
8. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $. 9. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.
10. Крупные налоги и поборы запрещены.
11. ВВП на душу населения — 14 192 $
12. Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.
13. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
14. За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
15. Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
16. За подделку лекарств — смертная казнь.
17. Квартирная плата — отсутствует.
18. Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
19. Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».
20. Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.
21. Риэлторские услуги запрещены.
22. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.
23. Придя к власти, он изгнал из страны межд. корпорации.
Только при Муаммаре негры юга Ливии обрели человеческие права. За сорок лет его правления население Ливии выросло в три раза. Детская смертность уменьшилась в 9 раз. Продолжительность жизни в стране увеличилась с 51,5 до 74,5 лет. Кадаффи принял решение вывести Ливию из мировой банковской системы и его примеру хотели последовать ещё 12 арабских стран.